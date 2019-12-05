Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri

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PISA 2018 sonuçları açıklandı: Türkiye matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke oldu

Milli Eğitim Bakanlığının PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme raporu açıklandı. PISA Sonuçlarına göre OECD ülkeleri içerisinde matematik ve fen puanlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde, üç alanda puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden biri oldu. Türkiye, PISA 2018'de okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.