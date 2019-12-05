Hayat Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri
AKTÜEL

Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri

Geçmişten günümüze hemşire kıyafetleri

Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile düzenlediği, "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri Defilesi" büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi İHA
Kıyafetleri, hemşireler sergiledi.
Kıyafetleri, hemşireler sergiledi.

Samsun'da sağlık çalışanlarının üniformalarının din, siyaset, savaş gibi dış belirleyiciler etkisiyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini vurgulanan defilede hemşireler, 21 özel koleksiyon sergiledi.

21 farklı hemşire kıyafeti sergilendi.

Hemşire hastalara verilen ilaçları içti
DÜNYA
Hemşire hastalara verilen ilaçları içti

Hemşireler, Anadolu Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında giyilen hemşire kıyafetleri ile Gevher Nesibe, Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifacıları, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale, Türkiye’nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi, Hilaliahmer Cemiyeti hemşirelerinin kıyafetlerinin yanı sıra günümüz hemşirelerinin kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu tanıttı.

Katılımcıların alkışlarıyla renk kattığı gösterinin ardından, defileye katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

OMÜ Atatürk Kültür Merkezindeki defileye; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, kariyer söyleşilerinin konuğu olan İbrahim Erdemoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sağlığa 18 bin yeni personel
EKONOMİ
Sağlığa 18 bin yeni personel
Yatırım ve istihdam müjdesi

Yatırım ve istihdam müjdesi

​10,4 milyarlık yatırım ile 23 bin kişi istihdam edilecek.
İlk müdahaleyi annesi yaptı

İlk müdahaleyi annesi yaptı

​"Çığlıkları geldi. Annesi koştu önce, kendisi hemşireydi..."
Tarihinen büyük grevi

Tarihin
en büyük grevi

Macron, bütün ziyaretlerini iptal etti.
Sigarada<br>yeni dönem başladı

Sigarada
yeni dönem başladı

​Aykırı davrananlara 20 bin TL ceza uygulanacak.
10 bin TL'lik<br>maaş davası!

10 bin TL'lik
maaş davası!

Aylık kazancı düşünce soluğu mahkemede aldı.
Kovan başına 10 lira

Kovan başına 10 lira

Tarım ve Orman Bakanlığından organik arıcılık yapanlara destek.

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım

Ceren'in katil zanlısından kan donduran ifadeler.
Meteoroloji'den<br> kırmızı alarm

Meteoroloji'den
kırmızı alarm

​Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek.
ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

Saldırıda 2 savunma bakanlığı çalışanı öldürüldü.
Terörün her türü tehdit

Terörün her türü tehdit

​NATO, YPG konusundaki ikiyüzlü tavrını devam ettirdi.
Dev takas

Dev takas

​İngiliz ekibi, Merih için yıldız ismi gözden çıkardı.
Kimyaları bozuldu

Kimyaları bozuldu

Hafter Terör Örgütü dün yeniden Trablusgarp'a saldırdı.
Bu kez Ceren!

Bu kez Ceren!

​20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde katledildi.
Şule'nin<br>katiline müebbet

Şule'nin
katiline müebbet

Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.
Bu ifadeyi <br>kullananları lanetliyorum

Bu ifadeyi
kullananları lanetliyorum

Erdoğan, İngiltere'de terörle ilgili net mesajlar verdi.
İyi Parti'nin<br>uçak yalanı

İyi Parti'nin
uçak yalanı

​Diyanet, Erbaş'ın tarifeli uçak biletini yayınladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.