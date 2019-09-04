Dünya Hemşire hastalara verilen ilaçları içti
AVRUPA

Hemşire hastalara verilen ilaçları içti

Hemşire hastalara verilen ilaçları içti

İngiltere'de bir hastanede çalışan hemşire çocuk hastalara verilen kuvvetli ağrı kesicileri ilaç deposundan çaldı. İlaç şişelerini boşaltıp yerine su dolduran 32 yaşındaki hemşire suçunu kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Hemşire, ilaçları içerken görüntülendi.
Hemşire, ilaçları içerken görüntülendi.

İngiltere’nin Newcastle upon Tyne kentindeki Royal Victoria Hastanesi’nde ilaç deposuna yerleştirilen kameralarda hemşire Laura Howe’ın ilaç şişelerini boşaltıp yerine su doldururken görülüyor.

  • Yerel medyanın haberine göre, ilaç deposundaki ağrı kesicilerin zaman zaman azaldığı ve olması gerektiği gibi konsantre olmadığını fark eden diğer hemşireler, hastane polisine durumu bildirdi.
Bunun üzerine hastane polisi, ilaçların akibetini öğrenmek için ilaç deposuna kamera yerleştirdi.

İlaçların yerine su doldurdu.

New Castle’da mahkeme karşısına çıkan 32 yaşındaki Howe, suçunu kabul etti. Hemşire yaklaşık bir yıl boyunca günde iki kez 50 mililitre ağrı kesici çaldığını, yakalanmaktan korktuğu için de boşalttığı ilaç şişelerinin içine su doldurduğunu söyledi.
Mahkeme ise hemşireyi, en az 120 saat ücretsiz sosyal hizmet cezasına çarptırdı.

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