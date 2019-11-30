Sağlığa 18 bin yeni personel Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alacak. Alımlar aralık ve 2020 şubat aylarında iki dönemde yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, biyolog ile başka ünvanlarda da personel alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi 30 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak