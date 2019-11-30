Ekonomi Sağlığa 18 bin yeni personel
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlığa 18 bin yeni personel

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alacak. Alımlar aralık ve 2020 şubat aylarında iki dönemde yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, biyolog ile başka ünvanlarda da personel alınacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi. Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Alım sürecinin hemen başlatılacağını aktaran Koca, “Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız" ifadelerini kullandı.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

  • Koca, “Sağlık sektörüne 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız” şeklinde konuştu. Açıklamanın devamında duyuruların, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebileceğini bildiren Koca, “Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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