Geleceğin para kazandıracak meslekleri

21. yüzyıl teknoloji ve inovasyon çağı olarak gelişmeye devam ediyor. Teknolojik yenilikler birçok mesleğe olan ihtiyacı azaltarak bir kısmının da yok olmasına neden oluyor. Ancak diğer yandan ilerleyen teknoloji farklı meslek gruplarının da oluşmasını sağlıyor. 2000'lerin başında Google SEO uzmanı diye bir meslek yokken bugün internet sitelerinin vazgeçilmez elemanları oldular.

Geleneksel mesleklerin yavaş yavaş ortadan kaybolduğu bu çağda önümüzdeki 10 yıl içinde neredeyse bütün iş alanları farklılaşacak. Yeni neslin meslek seçiminde dijital dönüşümün öne çıkardığını mesleklere yönelmeleri gerekecek.

Biz de Türkiye'de hatta daha global düşünürsek tüm dünyada gelecek yıllarda popüler olacak meslekleri belirledik. Bu meslekler gelecek yıllarda para kazandıran meslekler olarak da görülüyor. Geleceğin meslekleri neler mi? İşte ilerleyen teknolojiyle ortaya çıkacak yeni meslekler:

1 Yapay zeka destekli sağlık teknisyeni

Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.

2 Kişisel veri simsarı

Gelecekte insanlar ürettikleri kişisel verilerden para kazanacak. Kişisel veri simsarı, müşterilerin kişisel verilerini gözlemleyerek yeni oluşturulan verileri tespit edecek ve satarak para kazanacak.

3 Yol denetleyicisi

Otonom araçlar ve teslimat drone'ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak.

Geleneksel terzilik son buluyor.

4 Dijital terzi

Bu iş, varsayımsal bir e-ticaret şirketinin üreteceği 'Saville Rowanator sensor cubicle' adlı bir cihazla ilişkili. Bu cihaz, müşterinin ölçülerini hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını amaçlayacak. Dijital terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak.

5 Genetik çeşitlilik memuru

'Ayrımcı olmayan işveren' tanımı yeni bir anlam kazanıyor. Genetik çeşitlilik memuru, şirkette çalışanların sadece farklı etnik kökenlerden ve sosyal çevrelerden gelmesine değil şirketin iş gücünün genetik olarak iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş kişilerin iyi bir karışımı olmasına özen gösterecek.

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6 Bilişim çalışmaları yöneticisi

Bu meslek bilişim tutkunlarına göre. Bilişim çalışmaları yöneticisinin işi, otomatik bilişim platformu oluşturmak için bir şirketin gölge bilişim (Shadow IT) çalışmaları ile iş yeri stratejilerini birleştirmek olacak.

7 Finansal koç

Nakit paranın yeryüzünden silindiği ve yerini Bitcoin ödemelerine bıraktığı bir dünya 'para kaçakçılığı' için oldukça uygun bir yer olacaktır. Yeni ve karmaşık sistemler ortalama bir insana karışık gelebilir. Tam bu noktada finansal koçlar imdadımıza yetişecek. Finansal koçlar, dijital işlemlerimizi takip ederek işlerimizi kolaylaştırmayı amaçlayacak.

8 Kişisel hafız küratörü

Günümüzde insanlar geçmişte olmadığı kadar uzun yaşıyor fakat hafıza ve beyin sağlığı alanındaki gelişmeler yeterince hızlı gelişmiyor. Hafıza küratörleri, müşteriler için sanal dünyalar yaratarak içinde yaşamalarını sağlayacak. Bu 'tecrübeler' müşterinin geçmişinin gerçekçi simülasyonlarıyla desteklenecek (Örneğin kişinin çocukluğunu geçirdiği evin oturma odası).

9 Sanal dükkan sherpa

Gelecekte satışlar sadece internet üzerinden gerçekleşecek. Müşteri bir şey satın almak istediğinde video ile sanal Sherpa'ya bağlanacak. Sherpa da müşteriye rehberlik ederek istediği ürünü seçmesine yardımcı olacak.

10 Genomik portföy müdürü

DNA analizleri ve CRISPR gen düzenleme tekniği sayesinde insanların yeni sağlık ihtiyaçları oluştu. Biyoteknoloji şirketleri de bu ihtiyaçları karşılamak için yeni ilaçlar üretiyor. Genomik portföy müdürü, üretilen ilaçların insanlara satılmasını sağlamak için stratejiler geliştiren üst düzey bir yönetici olacak.

11 İnsan-makine ekibi yöneticisi

Cognizant'a göre iş dünyasının geleceği insan ve makinelerin ne kadar iyi iş birliği yapabildiğine bağlı. Ekip yöneticisi makinelerin ve insanların yetkinliklerini belirleyerek çok daha verimli bir çalışma ekibi oluşturmak için çalışacak.

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12 Güvenirlik memuru

Geleceğin yatırımcıları çok daha 'bağlantılı' ve bilinçli olacak. Bu durumda, kurumların aşırı şeffaf olmaktan başka şansı olmayacak. Fakat gizli kripto para işlemleri işin içine girince beraberinde kuşkuyu da getirecek. Güvenirlik memurunun görevi, şüpheyi ortadan kaldırarak kişinin yatırım yaptığı şirketin en verimli şekilde çalıştığını kanıtlamak olacak.

13 Kuantum makine öğrenimi uzmanı

Bu kişi, kuantum bilgi işleme ve makine öğrenimini birleştirerek gerçek dünyadaki iş sorunlarını çözmek için çalışacak. Nihai amaç ise, verilerden öğrenebilen zeka sistemleri geliştirmek olacak.

14 3D Üretim Mühendisi

3 boyutlu yazıcılar son yılların en çok dikkat çeken teknolojilerinden biri. Bu alanda kurulan girişimler ise özellikle tekstil, sağlık, yemek gibi konularda önemli değişimler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği gelecekte üretimi seri üretimden kurtarıp kişiselleştirebilir bir hale getirecek. Siz de gelecekte kendi ürünlerinizi kendinize özel üretmeye hazır olun. Üstelik çok daha hızlı ve ekonomik.

Teknisyenlik de şekil değiştiren mesleklerden.

15 Robot Teknisyeni

Robotların teslimattan kişisel asistanlığa kadar yavaş yavaş hayatımıza dahil olduğu günümüzden bakınca, gelecekte robotların ve robotları özel görevlere programlayacak teknisyenlerin öneminin artacağını öngörmek zor değil. Robotlara alışmamız gerekecek ve robot teknisyeni de gelecekte en çok değer kazanacak mesleklerin başında gelecek gibi görünüyor.

16 Yapay Zeka Eğitmeni

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bugünlerde en çok konuştuğumuz meselelerden biri de yapay zeka. Temelde insan davranışlarının ve düşünme biçiminin makinelere öğretilmesi ve makinelerin bağımsız düşünmelerini, aksiyon almalarını amaçlıyor. Bu aksiyon, teknoloji alanında çalışacak birçok insanı da beraberinde getiriyor. Hatta fazlasıyla getirmeye başladı diyebiliriz. Yapay zeka şu an konuşulduğundan çok daha fazla konuşulacak ve belki de yapay zeka eğitmenliği geleceğin en gözde meslekleri arasında yerini alacak.

17 İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog

Biyoteknoloji son yıllarda en köklü gelişmelerin yaşandığı alanların başında geliyor. İnsan benzeri makineler yaratma misyonu, bir yandan da insan ömrünü uzatan teknolojiler geliştirme misyonuyla besleniyor. DNA çalışmaları yaparak daha güçlü, hastalıklara daha dayanıklı hatta ölümsüz insan yaratmayı amaçlayan bu çalışmalar gelecekte daha önem kazanacak ve elbette insan DNA programcılığı geleceğin mesleklerleri arasında yerini alacak.

İklim gelecekte de çok konuşulacak konular arasında.

18 İklim Mühendisi

İklim değişikliği ve küresel ısınma gibi konular ve ekosistemin bozulmasının insanlık için büyük sorunlar oluşturacağı fikri her geçen gün artıyor ve bu alanda yapılan çalışmalar yoğunlaşıyor. Ülkeler, iş adamları hatta girişimciler Elon Musk gibi bu konunun üzerinde çalışıyorlar. Yakın gelecekte bu sorunun derinleşeceğini ve bu alanda çalışıp çözümler üretecek profesyonellere ihtiyacın artacağını öngörmek hiç zor değil.

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19 Veri Analisti

Günümüzde oldukça önemli olan veri analistleri özellikle büyük veri konusunda yaptıkları çalışmalar ve gelişen teknolojilerle önem kazanmaya devam ediyorlar. Gelecekte internet of things (nesnelerin interneti), big data (büyük veri) gibi teknolojilerin bu uzmanlara duyulan ihtiyacı artırmasına kesin gözüyle bakılıyor!

20 Endüstriyel Tasarım Mühendisi

Tasarım ve üretim, tarihin hiçbir döneminde bu kadar bir arada olmamıştı. Günümüzde herkes kişiselleştirilmiş ürünlere ve yeni tasarımlara odaklanıyor. Gelecekte bu durumun devam etmesi ve daha iyi tasarlanmış ürünlere olan ilginin artması endüstriyel tasarım profesyonellerine harika fırsatlar sunacaktır. Bu da endüstriyel tasarım mühendisliğini geleceğin mesleklerinden biri haline getiriyor.

21 Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

Şu anda bile o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz ki beynimiz bir yerden sonra yetişemiyor. Sosyal medyada bir çoğumuz mutluymuş gibi tonlarca fotoğraf paylaşıyoruz. Paylaşımlar sizce ne kadar doğruyu gösteriyor? Eski insanlara bir bakın, daha mutlulardı. Gelecekte teknoloji kullanımının giderek artacağını düşünürsek insanlar teknoloji detoksu yapmak isteyeceklerdir. Danışmanlık eğitimi almış olan insanlar muhtemelen bu işi yapmak için en iyi şekilde donatılmış olacaktır.

Pilot olmak için uçak uçurtmaya gerek kalmayacak.

22 Drone Pilotu

Hobi olarak yaygın kullanılan drone aynı zamanda birçok film, video çekiminde hali hazırda kullanıyor. Otomobil gibi drone yarışları da mevcut. Henüz bu mesleği yapan biri ile karşılaşmamış olmanız yakın gelecek çokça adını duymayacağınız anlamına gelmiyor. Bu meslek çok yeni olmasına rağmen gelecek sadece video çekimlerinde değil insan taşımak için hatta belki askeri alanlarda bile kullanılacak.

23 Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi

Hayat şu haliyle çok sıkıcı diyenlerin başını çektiği bir meslek olarak düşünebiliriz aslında. Apple’ın son tanıttığı telefonda geleceğinin açık olduğunu fark etmişsinizdir. Zaten yıllardır Microsoft hololens ile artırılmış gerçekliğini hayatımıza sokmak için bir hayli gayret gösteriyor. Gosth in the shell (kabuğun içindeki hayalet) filminde ise bu artırılmış gerçekliğin hayatımızda nasıl yer edeceğini daha somut şekilde görebilirsiniz.

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24 Kişisel Gizlilik Danışmanı

Teşircilik kültürü tüm dünyada sosyal medya ile yayıldı. Hepimiz nerede olduğumuzu, ne yediğimizi ne aldığımızı sosyal medyada paylaşmaktan zevk alıyor hatta diğer insanlar ne yapmış diye bakmaktan bir hayli keyif alıyoruz. Teknoloji aynı hızda ilerlemeye devam ederse ki öyle gözüküyor; birçok bilgimiz, medeni durumumuz, bankalarla olan durumumuz, sicil kaydı gibi detay bilgilerimiz kolayca ulaşılır olmaya başlayacak. Şu an için teşhircilik kültürü hoşumuza giderken ileride büyük sorunlara yol açacak. Bunun için kişisel gizlilik danışmanlarına danışıyor olacağız.

25 Nanoteknoloji Mühendisi

Nanoteknoloji bilgisayar hatta kıyafet gibi farklı sektörlerde kullanılıyor. Yakın gelecekte kendisini kopyalamayı başaran nano robotlar vücutlarımızın içinde geziyor, virüslerle mücadele ediyor olacak. Bu robotların sağlımıza ve çevremize bir tehdit oluşturmadığını bilmemiz gerekiyor.

26 Kişiye Özel Organ Üretim Uzmanı

3 boyutlu yazıcıların hayatımıza girmesiyle bir sürü ürünün üretimi hızlanmıştı. Aynı teknoloji tıp alanında kullanılmaya başlandığında organ nakli için sırada bekleme listeleri tarihe karışacak. Bilim insanları böbrek, kalp, kulak gibi organların üretimini gerçekleştirmiş olacak. Yakında bu tür olaylar daha yaygın hale gelecek.

27 Enerji Sistemleri Mühendisi

Enerji yüzyıllardır insanoğlunun gündemini en çok meşgul eden konulardan biri. Ancak muhtemelen hiç bu kadar önemli olmamıştı. Ve bu önem her geçen gün artıyor. Özellikle temiz ve yenilenebilir enerji gibi konular gelecekte oldukça önemli hale gelecek, bu alandaki profesyonellere büyük fırsatlar sunacak ve enerji sistemleri geleceğin mesleklerinde büyük öneme sahip bir konu haline gelecek.

28 Beyin İmplant Uzmanı

İnsan beyni inanılmaz derecede karmaşıktır, ancak insanlığın nasıl çalıştığına dair anlayışı, çoğumuzun muhtemelen fark ettiklerinden daha hızlı büyür. Sinirbilimdeki hızlı gelişmeler bilgisayar teknolojisindeki inanılmaz ilerlemelerle birleştirilirken, bazı şaşırtıcı olanaklar bulacağız. Bir gün, sanal telepati, bellek iyileştirmesi, hastalık yönetimi, ruh hali düzenlemesi, felç tedavileri ve çok daha fazlası gibi avantajlar için insanların beyinlerine implante edilebilir.

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29 Teknik Etik Uzmanı

İnsanlık, hâlâ yapabileceğimiz şeyleri yapmamamız gerektiğini tam olarak öğrenememiştir. Çünkü elimizden geleni yapabiliyoruz. Etik uzmanlarımız, o dersi zor yoldan öğrenmemek için bize yardım etmeye çalışıyorlar. Yeni teknolojilere ve bunların potansiyel sonuçlarına ilişkin cevapsız sorularını incelememize yardımcı olurlar. Örneğin, “tasarımcı bebekler”in yaratılmasına izin vermeli miyiz? Bir insan anne rahminin dışında bir laboratuarda yaratılmış, yetiştirilmiş ve doğmuşken kimlerin ebeveyn hakları vardır? Yapay olarak akıllı robotlarla aynı haklara sahip olmalı mıyız? Başkaları hakkında ne kadar çok bilgiye ihtiyacımız var? Teknolojinin dünyamızı nasıl hızla değiştiğini göz önüne alındığında, sorular sınırsızlaşıyor.

30 Sayborg Tasarımcısı

Yarı insan yarı makine yani sayborgların sayısı sürekli artıyor. Hatta gelecekte birçok zengin insanın birer sayborga dönüşeceği tahminler arasında. Durum ve sayborglara olan talebin bu ölçüde artması sayborg tasarımclığını geleceğin mesleklerinden biri haline getiriyor.

31 Zihin Transferi Uzmanı

Evet, bu işgal çok zor görünüyor. Fakat bazı uzmanlar bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorlar. Bu yüzyılın sonundan önce, bir bilgisayara insan zihni yüklemek ve daha sonra aynı veya farklı insan beynine geri aktarmak için saklamak mümkün olabilir. Bazı insanlar zihinlerini kendi klonlarına, suni beyinli sentetik organizmalara veya bilinçlerini genişletmek için özel sibernetik robotlara aktarabilirler.

32 Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

Zamanlarının çoğunu sanal dünyalarda geçiren insanlar, gerçek dünyada biraz hayal kırıklığına uğrayabilirler. VR kıyafetlerini giymek zorunda kalmadan sanal arkadaşlarıyla veya önemli diğerleriyle etkileşim kurmak isteyebilirler. Böylece, teknoloji sonunda bu sanal arkadaşların robotik bedenlerde veya 3B hologramlarda gerçek yaşam avatarları haline gelmesine izin verebilir. Gerçek dünyada, etten kanlı insanlar kadar yaygınlaşabilirler. Ancak hayvanlar ve garip uzaylı benzeri yaratıklar da dahil olmak üzere birçok farklı form alacaklardır. Yaşadıkları sanal dünyada olduğu gibi gerçek dünyada da çekici veya yaratıcı olan özel avatarların yaratılmasına yardımcı olmak için özel tasarımcılara ihtiyaç duyulacaktır.

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Çalışma arkadaşlarımızın arasında robotlar da olacak.

33 IT ve Matematik Uzmanları

Teknolojinin bu gelişimi karşısında şaşırtıcı olmayacak bir gelişme de IT ve Matematik alanında çalışacak profesyonellerin gelecekte de oldukça revaçta olacak olması. Özellikle teknolojinin farklı alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler bugün bile ihtiyacın oldukça fazla olduğu bu meslekleri vazgeçilmez kılıyor. Siz de bu vazgeçilmez alanda ihtiyacınız olanlar hakkında bilgi edinmek ve kariyer fırsatlarını keşfetmek için toptalent.co’ya göz atabilirsiniz.

34 Uzay Turizm Rehberi

Uzay uzunca bir süredir tüm insanlığın merak ettiği ve gündeminde olan bir konu. Bundan sonra da uzayı keşfetmek adına daha büyük adımlar atılacak. Uzayda yaşam fikri hepimizi heyecanlandırsa da uzayda bir turizm rehberi abartılı geliyor olabilir. Ama Uzay Turizm Rehberliği geleceğin mesleklerinden biri.

35 Yazılım mühendisliği

Bu alandaki kişiler bankacılık, otomotiv telekomünikasyon gibi sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıp sisteme entegre ederler. Özel sektörde ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur.

36 Uluslararası finans

Bu sektörde uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin şekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Türkiye`de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

37 Yönetim bilişim sektörü

Bu alanda çalışanlar bilgisayar programlama sistem tasarımı, veri iletişimi, organizasyon, ekonomi pazarlama, finans gibi konularda eğitiliyorlar. Mezunlar, kuruluşların insan kaynakları, işletme ve bilgisayar, organizasyon, pazarlama ve finans hizmetlerinde üst kademede çalışabilirler.

38 Biyomedikal mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendis, doktor, hemşire, terapist ve teknisyen gibi tıbbın diğer profesyonelleriyle bir arada çalışır. Biyomedikal mühendislerin çalışma konuları, cihazların ve yazılımların tasarımından, pek çok teknik kaynaklardan bilgileri derleyip yeni prosedürler geliştirmeye ve klinik problemleri çözme amacıyla araştırmalar yapmaya kadar geniş bir alana yayılır.

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39 Finans analistliği

Finans sektörünün daha da büyüyecek olması fonlar ve borsa hisselerini bilen analistlere ihtiyacı arttıracak.

40 Moleküler biyoloji ve genetik

Genel çalışma alanı biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevlerinin araştırılması. Tarım Çevre Ve Orman Bakanlığı`na bağlı kuruluşlar ile adli tıp ve kriminoloji laboratuarı iş imkanı sağlıyor. Özel sektörde sağlık ve biyoteknolojik çalışma yapan kurumların çeşitli üretim aşamalarında moleküler biyoloji ve genetik uzmanları tercih ediliyor.

41 Genetik mühendisliği

Genetiğin geleceğin meslekleri arasında ilk sırayı alacağı herkesin ortak görüşüdür. Uzmanlar insanın gen haritasının çıkarılmasının ekonomide, 1970`lerin bilgisayar teknolojisinin yarattığı devrime benzer bir sonuç doğuracağı ve gelecek yılların genomik (genetik ekonomisi) çağı olacağı görüşünde birleşiyor. Bilim adamlarının bir yer kurdunun DNA haritasını çıkarmaları ve genetik yapısının sırrını çözmeyi başarmalarının ardından `süper bebek` `Einstein bebek` yetiştirmenin imkan dahiline girdiği ifade ediliyor.

42 Uluslararası ilişkiler

Farklı ülkelerle profesyonel platformlarda sürdürülen ilişkiler uluslararası ilişkiler uzmanlarına duyulan ihtiyacı arttırıyor. Öğrencilere verilen yabancı dil eğitimleri de bu mesleği daha da ilgi çekici kılıyor. Bölümün mezunları çok uluslu şirketlerde çalışabilecekleri gibi, özel sektörde de kolaylıkla iş bulma imkanına sahipler.

43 Hemşirelik

Ülkemizde ilaç ve hastane yatırımlarının artması, ülkemizdeki genç nüfusun yoğunluğu ve önümüzdeki yıllarda bu yoğunluğun yaşlanacağı gerçeği hemşire ihtiyacını daha da arttıracak.

44 Tüm devre tasarım ve üretim uzmanlığı

Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümünde okuyanların üçüncü yılından sonra seçtikleri mikro elektronik bölümünde `tüm devre tasarımı ve iyon ekme tekniği` konularında eğitim veriliyor. Mezunların TÜBİTAK ve üniversiteler dışında çalışma alanı kısıtlı. Ancak dünyada önü oldukça açık. Bu alanda eğitim alan Türk mühendisler yurt dışında cazip koşullarla çalışma imkanı buluyorlar.

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45 Endüstri mühendisliği

İnsan, bilgi, malzeme, ekipman ve süreçlerin kullanılması , geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilenen endüstri mühendisliği çağın tercih edilen meslekleri arasında yerini alıyor. Bölümün mezunları bilgi işlem uzmanlığı, makine üretim sektörleri ve bilgisayarın mevcut olduğu alanlarda iş bulma imkanına sahiptirler.

46 Enformatik

Bu alanda çalışanlar işletme içinde gerekli bilgi akışının düzenlenmesi, işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi için gerekli yazılım ve donanımla ilgilenirler. Mezunlar, işletmelerde, bilgisayarın kullanıldığı tüm birimlerde, muhasebe, finans, bütçe pazarlama bölümlerinde bilgi akışının düzenlenmesi gibi alanlarda çalışabilirler.

47 Ergonomi mühendisliği

Modern Ergonomi dalında çalışanların verimliliğini arttırmayı hedefleyen bu dalda mühendisler ergonomik ortamlar hazırlar.Bölümün mezunları finans kurumları ve endüstri kuruluşlarında çalışabilirler.

48 İnternet gazeteciliği

Gelişen çağın teknolojileriyle birlikte yıllardır varolan gazetecilik mesleği de yeni bir boyut kazandı. Bu yeni gazetecilik anlayışına doğru hızlı şekilde yol alan internet gazeteciliği ve yayıncılığı mezunları gazetelerde, ajanslarda, haber sitelerinde, radyo ve televizyonlarda editör yada muhabir olarak çalışma imkanı buluyorlar.

Gıda mühendisliğini peki insanlar mı yapacak yoksa robotlar mı?

49 Gıda mühendisliği

Günümüzde tüketicilerin hijyen standartları yüksek ortamlarda üretilmiş ürünlere olan talep fazlalığı gıda mühendislerine olan ihtiyaçları arttırmıştır. yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi gıda maddelerinin ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler gıda labaratuarlarında, gıda üretim tesislerinde kolaylıkla iş bulma imkanına sahipler.

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50 Elektronik haberleşme mühendisliği

Bu alandaki kişileri İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışırlar. Elektronik ve haberleşme mühendisleri, ulusal ve çok uluslu şirketlerde , radyo-tv yayını ve internet hizmeti ile ilgili kuruluşlarda , bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektöründe mühendislik kuruluşlarında , gerek araştırma geliştirme gerekse üretim ve pazarlama birimlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

51 Beslenme ve diyetetik

Çağımızın iş ve yaşam şekilleri daha az enerji tüketmek üzerine şekillenmekte olduğu ve yemek yeme alışkanlıklarımız da fastfood yönünde yoğunlaştığından, günümüzde de önemli bir meslek haline gelen diyetisyenlik önümüzdeki yıllarda parlayan meslekler arasında üst sıralarda yer alacaktır.

52 Mekatronik mühendisliği

Mekatronik mühendisi, mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir arada kullanılarak endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimini planlıyor. Mezunlar çeşitli ürünlerin tasarımında ve imalatında yardımcı eleman olarak çalışabiliyorlar. Öte yandan bakım, onarım, arıza giderme gibi alanlarda da çalışmaları mümkün.

53 Sermaye piyasası uzmanlığı

Bu kişiler ülkedeki menkul kıymetleri yabancı yatırımcılara pazarlayan uluslararası sermaye piyasa uzmanlarıdır. Ülkeye Finansman sağlarlar. İktisat ve işletmeyle birlikte muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarındaki yetenekleri, meslekleri açısından önemlidir.Türkiye`de sermaye piyasalarının gelişmesiyle öne çıkan bu meslek gelecekte çok önemli olacak.

54 Görsel iletişim tasarımı

Jenerik çekmekten, paket tasarımı yapmaya kadar geniş bir çalışma alanı burası. Yaratıcılığın teknolojiyle buluştuğu bu alan görsellikle ilgili bir çok yerde iş sahasına sahip. Tasarımcılar; iletişim medya ve reklamcılık alanlarının yanı sıra bilgisayar destekli grafik tasarımı ile de uğraşabiliyor.Bölüm öğrencileri mezun olmadan iş teklifleriyle karşılaşabiliyor.

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55 Ekolog

Dünya nüfusunun artışı ve çevresel atıkların miktarının yükselmesi çevresel temizliği ön plana çıkarıyor. Bu konuda görev alacak insanlara ihtiyaç duyulacak.

56 Kriminolog

Suç oranlarının özellikle büyük şehirlerde artmasıyla, suçu anında tespit edecek uzmanlara duyulacak ihtiyacın da aynı oranda artması beklenmekte.

57 Şehir planlayıcısı

Nüfusun artmasıyla bir kaos haline gelen şehir yaşamı, etkinliklerin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlanmasını zorunlu kılıyor.

58 Web tasarımcısı

İnternet üzerinde kendine ait bir sitesi olmayan şirketler artık müşteriler tarafından ulaşılamıyor. O yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir sitesi olması gerekiyor. Bu da web tasarımcılarının gittikçe daha büyük bir öneme sahip olmasını sağlıyor.

59 Veri taban yöneticileri

İş kollarının tamamen teknolojiye bağlı hale gelmesiyle bilgisayar destekli vertabanı yaratan kişiler ön plana çıkacak.

60 Yazılım evangelistleri

Şirketlerin dijital dönüşümüyle, yazılımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni dönemdeki mesleklerden biri de yazılım evangelistiği. Yazılımcılarla yöneticiler arasındaki iletişimi, doğru stratejilerin geliştirilmesini sağlamak yazılım evangelistlerinin görevlerinin başında. Böylelikle yazılımcıların talepleri üst düzey yöneticilere doğru şekilde aktarırken, geliştirilen ürün ve hizmetlerdeki teslim süresi de kısalıyor. Türkiye’de yazılım evangelistlerinin sayısı henüz çok değil. Ancak yakın gelecekte her şirketin kadrosunda yazılım evangelistleri için bir yerin açılacağı kesin.

61 Geriatri ve gerontoloji uzmanları

62 Otomobilleri uçuracak sürücüsüz araç mühendisliği

63 Yapay zeka uzmanları

64 Melek yatırımcılık ve startup

65 Tedarik zinciri yöneticisi

66 Aktüerya uzmanları

67 Etik bilgisayar korsanı

68 Sigorta uzmanı

69 Gıda kimyageri

70 Epidemiyolog

71 Kullanıcı arayüzü mühendisi

72 Dental hijyenist

73 Sonografi uzmanı

74 Fizyoterapist

75 Bilgi teknolojileri yöneticisi

76 Yazılım geliştiricisi

77 Yönetim danışmanı

78 Sağlık servisleri yöneticisi

79 Hemşirelik

80 Uygulama geliştiricisi

81 Pazar araştırma analisti

82 Ağız ve hijyen uzmanı

83 Operasyon araştırma analisti

84 Konuşma dili patoloğu

85 Kişisel mali danışman

86 Pazar Araştırması Analisti

87 Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

88 Doktor asistanı

89 Sağlık hizmetleri müdürü

90 Pratisyen hemşire

HAYAT Yemek ve temizlik yaparak fenomen oldular