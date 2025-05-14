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Gonca Vuslateri ödülünü Filistinli Şeyma’ya adadı

Gonca Vuslateri ödülünü Filistinli Şeyma’ya adadı

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Gonca Vuslateri
Gonca Vuslateri

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, "Leyla" dizisindeki etkileyici performansıyla "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde yaptığı konuşmada izleyicilerden büyük alkış alan Vuslateri, konuşmasının sonunda gözyaşlarına hâkim olamayarak ödülünü Filistinli küçük Şeyma'ya adadı. Vuslateri ödül konuşmasında, “Bu ödülü, Filistin’den bana mesaj gönderen ve kızım Asya’nın doğum gününü kutlayan küçük Şeyma için alıyorum. Bu, boynumun borcu olsun” ifadelerini kullandı. Bu duygusal anlar, salondaki izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Vuslateri'nin bu anlamlı hareketi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.



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