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Ani'nin hikayesi sergileniyor

Ani'nin hikayesi sergileniyor

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 5000'li yıllardan bugüne uzanan Ani Ören Yeri'ndeki altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve günlük yaşamda kullanılan malzemeleri inceleme fırsatı buldu.
Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 5000'li yıllardan bugüne uzanan Ani Ören Yeri'ndeki altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve günlük yaşamda kullanılan malzemeleri inceleme fırsatı buldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, "102. Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında Kars'ta "Ani'nin Hikâyesi" sergisinin açılışı yapıldı. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, müze envanterine kayıtlı 244 arkeolojik ve etnografik eserin 196'sı ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Ziyaretçiler, tarihleri milattan önce 5000'li yıllardan bugüne uzanan Ani Ören Yeri'ndeki altın, gümüş, bronz, cam, taş ve metalden oluşan yüzük, küpe, kolye, bilezik, tepelik ve günlük yaşamda kullanılan malzemeleri inceleme fırsatı buldu.


#Ani Ören Yeri
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