İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin konseri iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEB Şura Salonu'nda vereceği konser iptal edildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve sivillere yönelik insanlık dışı uygulamaları sürerken, İsrailli sanatçı Yasmin Levy'nin Türkiye’de kamuya ait bir salonda konser verecek olması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Yasmin Levy'nin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) keskin nişancısı Noam Zizi'yi takip etmesi tepkilerin başlıca sebeplerinden. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre; Levy'nin MEB Şura Salonu'nda vereceği konser tepkiler üzerine iptal edildi.