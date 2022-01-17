Hayat Gönül Dağı 47 Bölüm (son bölüm) tek parça izle Gönül Dağı full izle youtube
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Gönül Dağı 47. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 47. Bölümü 15 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 47. Bölümünün tamamını haberimizde izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 47. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube
Gönül Dağı 47. Bölümden

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 47. bölümü 17 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Gönül Dağı 47. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

Gönül Dağı 47.Bölüm Özet

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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