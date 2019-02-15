Gucci şimdi de kirli ayakkabı satıyor

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yapıyor.

What do you make of these "dirty" trainers Gucci are selling for a mere £615? Bargain, right?! 🤔 #jeremyvinepic.twitter.com/ONqNUxgl7T

— Jeremy Vine On 5 (@JeremyVineOn5) 13 Şubat 2019

Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

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