Hayat Gucci şimdi de kirli ayakkabı satıyor
AKTÜEL

Gucci şimdi de kirli ayakkabı satıyor

Geçen hafta ırkçı eleştirilere hedef olan bir kazak modelini özür dileyerek piyasadan çekmek zorunda kalan İtalyan-Fransız moda devi Gucci, şimdi de 870 dolardan yani yaklaşık 4600 TL'den satışa çıkardığı kirli spor ayakkabılarla gündemde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gucci'nin kirli ayakkabı modeli
Gucci'nin kirli ayakkabı modeli

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

Gucci ırkçılıkla suçlanan siyah kazağını satıştan kaldırdı
DÜNYA
Gucci ırkçılıkla suçlanan siyah kazağını satıştan kaldırdı

Puşi gitti, Gucci şal geldi
AKTÜEL
Puşi gitti, Gucci şal geldi
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.