Güldal Akşit vefat etti

TIR ve kamyonlar için koruyucu tampon: Uygulanmaması can yakıyor

Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki dört gencin hayatını kaybetmesi bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Uzun araçların arkasında neden koruyucu tampon yok? Konunun uzmanlarına göre TIR'lar için 'tampon' ya da 'şok emici aparat' uygulaması zorunlu hale getirilmeli ve bu süreç trafik ekiplerince çok etkin bir şekilde denetlenmeli. Aksi takdirde TIR ve kamyonlara arkadan çarpan araçtakilerin hayatını kaybetmesi kaçınılmaz.







