Hayat Güldal Akşit vefat etti
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Güldal Akşit vefat etti

Eski Turizm ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit, koronaya yenik düşerek 61 yaşında vefat etti. Akşit, bugün Meclis’te düzenlenecek tören ve Kocatepe Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Güldal Akşit vefat etti: Güldal Akşit kimdir? ​Güldal Akşit neden öldü?
Güldal Akşit

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Akşit, dün koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde 61 yaşında hayatını kaybetti. Akşit, bugün saat 12.00’de Meclis’te düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kocatepe Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığına defnedilecek.

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı programda “Vefat eden partimizin kurucularından, milletvekili, bakan, genel başkan yardımcısı, kadın kolları başkanı olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız Güldal Akşit hanımefendiye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm ailesine eşim, camiamız adına başsağlığı diliyorum” dedi.

AK PARTİ’NİN KURUCU ÜYELERİNDENDİ

AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

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