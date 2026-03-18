Gürsu Belediye Başkanı Işık: 'Allah'tan korkun'





Hayat / Aktüel





Tansiyonun bir an bile düşmediği Bursa Büyükşehir Belediye meclis toplantısında söz alan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e “Algı yapıyorsunuz. Oluşan katı atık bedelinin bizlere oluşturduğu yük fazladır. Hem Gürsu Belediyesi’ne hem de ilçe belediyelerine dönük oluşturduğunuz algı yanlıştır” dedi.

Hayat / Aktüel





Aylar önce yaptığı eylemle dikkat çekerek yaşanacak bu manzarayı önceden tahmin eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Evliya Çelebi kılığına girerek su dağıtmıştı. “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” sözünü hatırlatan Başkan Mustafa Işık “Suyun siyaseti olmaz. Düne kadar Allah’ın suyunu ucuza vereceğiz diyenler, su faturalarını doğalgaz ve elektrikle yarıştırır hale geldi” diyerek, yaşanacakların haberini vermişti.

Hayat / Aktüel

Bursa'da suya yapılan yüzde 30'luk zam sonrası, evsel katı atık bedelleri de arttı. 2026 yılı itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, ilçelere göre farklılık gösterecek olan katı atık bedelleri, su faturalarına yansıyor.

Su kenti Bursa’yı susuzlukla sınayan CHP’li Mustafa Bozbey, şimdi de yüksek su faturaları ile vatandaşın cebini yakıyor.





Hayat / Aktüel



