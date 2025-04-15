Gürültülü ortamlarda daha iyi duymanın basit yolu: Parmak uçlarınız

Kalabalık bir restoranda karşınızdakini duymakta zorlandınız mı? Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, parmaklarınızı ritmik şekilde vurmanın, gürültü içinde konuşmaları anlamayı kolaylaştırabileceğini ortaya koydu.





Aix-Marseille Üniversitesi’nden psikolinguist Noémie te Rietmolen liderliğindeki ekip, beynin hareket sistemiyle sesli bilgiyi nasıl işlediğini anlamak için bir dizi deney tasarladı. Araştırmacılara göre motor sistem yalnızca hareketi yöneten bir yapı değil; zamanlama bilgilerini algılamada da aktif rol oynuyor.





Gürültü altında kelimeleri nasıl algılıyoruz?

Fransızca ana diline sahip katılımcılar, arka planda dikkat dağıtıcı sesler bulunan 40 farklı cümle kaydını dinledi.





Deneyin asıl dikkat çeken bölümü olan ikinci aşamada, katılımcılar dinlemeye başlamadan önce farklı şekillerde "hazırlanmaları" istendi:

Bazıları parmaklarını kendi belirledikleri ritimde masaya vurdu, bazıları önceden verilen bir ses ritmine eşlik etti. Diğerleri ise sadece ritmi dinledi ya da sessizce konuşmanın başlamasını bekledi.





Sonuçlar oldukça netti:

Parmaklarını ritmik biçimde vuran veya sesli ritme eşlik eden katılımcılar, cümleleri çok daha doğru ve hızlı algıladı.





Beyin hareketle konuşmayı takip ediyor

Araştırmacılar, bu durumun beynin motor sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. “Bu bulgular, motor sistemin doğal konuşmadaki zamanlamayı işlemekte işlevsel bir rol oynadığını gösteriyor” denildi.





Yani bir dahaki sefere kalabalık bir ortamda konuşulanları duymakta zorlanırsanız, parmaklarınızı hafifçe ritimle masaya vurmayı deneyin. Bu küçük hareket, beyninizin sese odaklanmasını kolaylaştırabilir.



