Hacı Bektaş-ı Veli’nin portresi Hollanda’da satıldı: Alıcı Türkiye’den

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı portre Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada satıldı.

SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40 bin euro'ya (yaklaşık 420 bin TL) satıldığını, alıcının ise Türkiye’den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşılmadı.

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PORTREDEKİ YILANIN HİKAYESİ

Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hikayenin anlatıldığını ifade ederek, “Bu resim sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha (yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelip soru soruyor, ‘Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerededir?’ diyor.

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Tarihe baktığımız zaman, Sarı Saltuk, Balkanlar’a gittiği zaman bir ejderhayla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM "Hacı Bektaş-ı Veli yolumuzu aydınlatıyor"

OYNAT 01:49 Kültür ve Turizm Bakanlığından Hacı Bektaş-i Veli paylaşımı: Biz, biriz canlar bu toprağın bağrında, matem de bizim sevinç de... Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı. Paylaşımda, 'Biz, biriz canlar bu toprağın bağrında, matem de bizim sevinç de... Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanlığa rehber olan evrensel değerlerini yaşatma sorumluluğuyla, vefatının 749. yılında aşkla...' sözlerine yer verildi.

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