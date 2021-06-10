Hayat Hacı Bektaş-ı Velinin portresi Hollandada satıldı Alıcı Türkiyeden
KÜLTÜR SANAT

Hacı Bektaş-ı Veli’nin portresi Hollanda’da satıldı: Alıcı Türkiye’den

Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk’un resmedildiği 371 yıllık portre Hollanda’da satıldı. Portrenin 40 bin euro'ya Türkiye’den satın alındığı açıklandı.

Haber Merkezi AA DHA
Hacı Bektaş-ı Veli’nin portresi Hollanda’da satıldı: Alıcı Türkiye’den
Alıcının kimliği henüz paylaşılmadı.

Ahmet el Üsküdari tarafından 371 yıl önce resmedilen, Türk-İslam tarihinin önemli figürlerinden Hacı Bektaş-ı Veli ve Sarı Saltuk Baba'nın yer aldığı portre Hollanda’nın Hattem kentindeki Oriental Art Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada satıldı.

SOTA Başkanı Mehmet Tütüncü, portrenin 40 bin euro'ya (yaklaşık 420 bin TL) satıldığını, alıcının ise Türkiye’den olduğunu ifade etti. Alıcının kimliği ise henüz paylaşılmadı.

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PORTREDEKİ YILANIN HİKAYESİ

Mehmet Tütüncü, portrede derin bir hikayenin anlatıldığını ifade ederek, “Bu resim sadece portre değil aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu da üçüncü şahsiyet olan ejderha (yılan). Ejderha başını görüyoruz portrede. Bu ejderha, Hacı Bektaş-ı Veli’ye gelip soru soruyor, ‘Ben evlatlarımı kaybettim, bunlar nerededir?’ diyor.

Tarihe baktığımız zaman, Sarı Saltuk, Balkanlar’a gittiği zaman bir ejderhayla karşılaşıyor ve onu öldürüyor. Ayrıca bu ejderha motifi, insan nefsini temsil ediyor, yani insanın nefsine yenilmesini” ifadelerini kullandı.

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