Hadisler ışığında aile hayatımız

Hz. Peygamber’in hikmet ve rahmet dolu örnek yaşantısından günümüze ışık saçan dört kandil… Hadisler, İslam’ın anlaşılması ve yaşama aktarılmasında çok önemli yer tutan dini metinlerdir. Dinin temelini oluşturan metinlerde Kur’an’dan sonra ikinci sırada başvurulan ana kaynaklardandır.

Yaşantısı, sözleri ve davranışları ile bütün insanlığa örnek olacak aydınlık bir medeniyet inşa eden Hz. Muhammed, her çağda Müslümanlar için en mükemmel örnek olarak kabul edilmiştir. Kur’an’ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde hayata uygulayan kişinin Hz. Muhammed olduğuna inanan müminler her asırda onun sözleri olan hadislere içtenlikte sarılmış, Allah rızasına uygun yaşama imkânı sağlayan sünnetini rehber edinmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Hazreti Peygamberin sözleri ve tatbikatı Müslümanlar için vazgeçilmez bir müracaat kaynağıdır. Sahih dini bilginin en güvenilir şekilde halka ulaştırılması için her alanda kitaplar yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı hadisler içinde aynı hassasiyetle eser sunmaya ve hadisleri farklı açılardan ele almaya devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından, Prof. Dr. Huriye Martı editörlüğünde çıkan bu seri, konulu hadis çalışmaları alanında her kesim okuyucunun beğenisini kazanan “Hadislerle İslam” külliyatından derlenerek oluşturulmuş.

Evlilik, aile, kadın ve çocuk gibi gündemi sürekli meşgul eden hatta çoğu zaman kanayan bir yaraya dönüşen konuların seçilmiş olması zamanın ruhunu yakalamak ve nebevi yolu göstermek açısından son derece isabetli bir tercih olarak değerlendirilebilir.

Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle bir bütünün iki yarısı olan eşler, iki bedende tek can misali hayat yolculuğunda adım atar, zorluklara birlikte göğüs gerer, acısıyla tatlısıyla bir ömrü birlikte yaşar. Toplumu ayakta tutan en önemli kurum olan aile hakkında eş seçiminden nikâha, düğünden boşanmaya kadar evlilikle ilgili konular hakkında ahlaki ilkeleri öğrenmek, evlilikleri gözden geçirip aksayan yerleri düzenlemek için nebevi ufuklar sunacak bir eser. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin aile içi ilişkileri nasıl yönettiğini, üstlendiği rolleri ve vazifeleri nasıl gerçekleştirdiğini ve aile fertlerinin haklarını nasıl gözettiğini görmek açısından da bize yol gösterecek.

Sahip olduğumuz en kıymetli hazinenin “aile” olduğunu idrak etmek için insanlık olarak olumlu ve olumsuz birçok tecrübemiz var. Yeryüzü hikâyemizin “ana fikri” olarak nitelendirebileceğimiz ailenin ilk insandan bu yana devam edegelen en köklü kavram olduğu söylemek abartı sayılmaz. Aile, insanın kendini güvende hissedeceği huzurlu bir ortam olarak insana bahşedilmiştir. Bu güzel ortamın bozulmadan sevgi, saygı ve mutlulukla devam edebilmesi hem insanın arzusu hem de Cenab-ı Hakk’ın muradıdır. Önce eş sonra anne baba olarak devam eden süreçte aile huzurunu yaşamak, her aşamada üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yapmak ve yine en güzelini yapabilmek için Peygamberimizin hayatından günümüze notlar düşülmüş.

Hz. Peygamber toplumun bütün üyeleri için olduğu gibi kadınlar için de huzurun ve güvenin kaynağı olmuştur. Efendimiz, kadınları koruyup gözeterek onları “Allah’ın emaneti” olarak tanımlamış, erkekleri onlara karşı davranışları hususunda uyarmıştır. Kur’an’da vurgulandığı gibi, kadın ve erkeği “veli” olarak yani birbirleriyle yardımlaşan, birbirlerini cennete taşıyan dost ve destek insanlar olarak görmüştür. Onlara bu yolda rehberlik etmiştir. Peygamberimizin bizzat kendi uygulamalarını bu seri de görmek mümkün.

Huzurlu bir yuvaya verilmiş en güzel nimet çocuktur. Fıtratımızda olan çocuk sahibi olma ve neslimizi sürdürme arzusu her yeni doğan bebekte sevinip tatlı telaşlar yaşamamıza vesile olur. Her nimet gibi çocuk nimeti de bir imtihandır. Belki de en büyük imtihanlardan biridir. Peygamberimizin örnekliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu alanda onun çocuklarına ve torunlarına nasıl davrandığını, onların eğitimine ne kadar özen gösterdiğini, bu konudaki ilahi hükümleri nasıl hayata geçirdiğini görmek için içeriğe mutlaka göz atmak gerekiyor.

Editörlüğünü Prof. Dr. Huriye Martı’nın yaptığı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan bu seri Hz. Peygamber’in rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir çağrı olarak görülmelidir. Allah Resulünün hadislerden süzülüp gelen kutlu nefesini hissetmek, onun hakikat çağrısına kulak vermek; onun ahlâkına, takvasına, örnekliğine, değerlerine, dualarına, beşerî münasebetlerine tanıklık etmek; onun varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, tarihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun izini sürmek isteyenlere bu davete icabet etmek tavsiye edilir.