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Hamlet’ten Macbeth’e çok katmanlı gösteri

Hamlet’ten Macbeth’e çok katmanlı gösteri

04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gösteri, yarın bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Gösteri, yarın bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Arda Aydın’ın yazıp yönettiği “Spiritua”, bugün Grand Pera’da ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği eserde, Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) oyuncuları rol aldı. Alışılagelmiş tiyatro oyununun dışına çıkan çok sesli ve katmanlı gösteri, William Shakespeare’in beş büyük tragedyası “Hamlet”, “Macbeth”, “Othello”, “Kral Lear” ve “III. Richard” ile Truva Savaşı’nın destansı anlatımını 45 çocuk ve gençle sahneye taşıyor. Yaklaşık bir saat 10 dakika süren gösterinin dramaturgu Hilmi Zafer Şahin, konsepti Arda Aydın imzalı.


#Hamlet
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