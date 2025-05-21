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Tuncel Kurtiz yeniden film çekebilir

Tuncel Kurtiz yeniden film çekebilir

04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Tuncel Kurtiz
Tuncel Kurtiz

Yapay zeka ve deepfake teknolojisindeki ilerlemelerle, “sentetik aktörler” sinema sektörünün yeni yıldızları arasına girecek. Özellikle hayatta olmayan yıldızların ekranda yeniden hayat bulmasına ya da günümüzde yaşlanmış olan yıldızların gençliklerinin yeniden canlandırılmasına imkân sunan deepfake ve dijital görüntü oluşturma teknolojileri, sinema endüstrisinde ilgi görüyor. Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Uzmanı Yağızhan Atmaca, gelişen teknoloji ile deepfake teknolojisinin geldiği noktanın sinema sektöründe bazı kuralları ve çalışma yöntemlerini önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade etti.


OYUNCULAR VE SENARİSTLER DENKLEM DIŞI OLABİLİR

Görüntü ve ses üretimindeki gelişmeler sayesinde film stüdyolarının, oyuncuların ve hatta senaristlerin denklem dışına çıkabileceği uyarısında bulunan Atmaca, deepfake ile artık film stüdyolarının kapanarak sentetik aktörler, dijital stüdyolar ve yapay zeka tarafından yazılmış senaryolarla filmlerin üretilebileceğini belirtti. Eskiden fotoğraf stüdyolarının olduğunu, zamanla gelişen fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla fotoğraflara farklı görüntülerin de eklenmeye başlandığını hatırlatan Atmaca, Hollywood ve Bollywood gibi dev endüstrilerde bu dönüşümün etkilerinin görülmeye başladığına dikkati çekti. Vefat etmiş usta oyuncuların, yapay zeka sayesinde yeniden beyaz perdede yer alabileceğini söyleyen Atmaca, örneğin Tuncel Kurtiz gibi efsanevi bir oyuncunun sesi, diksiyonu ve oyunculuk becerilerinin, yapay zeka ile yeniden beyaz perdeye yansıtılabileceğini belirtti.


#yapay zeka
#deepfake
#Tuncel Kurtiz
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