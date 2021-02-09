Hayat Hatalı ameliyatla gözünü kaybetti tazminat davası açtı 100 bin lira çok 10 bin lira yeter
GENEL SAĞLIK

Hatalı ameliyatla gözünü kaybetti tazminat davası açtı: 100 bin lira çok 10 bin lira yeter

Hatalı ameliyat nedeniyle bir gözünü kaybeden vatandaşa mahkeme, iş göremezlik tazminatı olarak 174 bin 936 lira maddi tazminat ödenmesine karar verirken, manevi tazminat olarak 100 bin lira ödenmesini hükmetti. İstinaf mahkemesi ise sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozarak sadece 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Haber Merkezi Diğer
Gözün kurtarılması amacıyla 7 ameliyat daha yapıldı, ancak sonuç alınamadı.
Gözün kurtarılması amacıyla 7 ameliyat daha yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Yahya Kemal Türk isimli işçi, miyop göz rahatsızlığı sebebiyle kullanmış olduğu lens kayınca, 4 Aralık 2013 tarihinde Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

  • Doktorlar, Türk’ün ameliyat olmasına karar verdi. Yapılan ameliyat yanlış ve hatalı müdahale neticesinde başarısızlıkla sonuçlandı ve Türk sağ gözünü kaybetti. Gözün kurtarılması amacıyla 7 ameliyat daha yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı: Ağzımdan, burnumdan kan geliyor
GÜNDEM
Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Leyla’nın ses kaydı ortaya çıktı: Ağzımdan, burnumdan kan geliyor

"DOKTOR KUSURLU"

Türk, ameliyatı yapan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda doktora “Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 500 gün adli para cezası verildi. Kararda, sanık doktorun özen eksikliği nedeniyle Türk’ün yaralanmasına neden olduğu ve ameliyat sırasında kusurlu olduğu belirtildi.

  • Türk, avukatı İsmail Kılıç aracılığıyla maddi ve manevi tazminat talebiyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde Türk’ün görme yetisini kaybettikten sonra çalıştığı işini bırakmak zorunda kaldığı, maddi olarak çok büyük bir zarara uğradığı anlatıldı. Dilekçede “Türk’ün geçirdiği hatalı ameliyatlardan sonra sağ gözünün görme yetisini tamamen kaybetmiş olması kendisini çok büyük manevi zarara uğratmıştır” denildi.

İdare mahkemesi, iş göremezlik tazminatı olarak Türk’e 174 bin 936 TL maddi tazminat ödenmesine karar verirken, ‘yaşadığı ağır elem ve üzüntü’ nedeniyle de kendisine 100 bin TL, eşine 30 bin TL, oğluna da 20 bin TL olmak üzere toplamda, 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı
GÜNDEM
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı

KARARI BOZDU

Sağlık Bakanlığı, söz konusu karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, 18 Kasım 2020 tarihinde yerel mahkemenin hükmettiği 174 bin 936 TL’lik maddi tazminatı onadı. Ancak daire, sebepsiz zenginleşmeye yol açtığı gerekçesiyle verilen manevi tazminat kararını bozdu. Daire, Türk’e sadece 10 bin TL, eşi ve oğluna ayrı ayrı 5’er bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Tıp tarihinde nadir rastlanan bir durum: 75 yaşındaki Emsal amca 'meme kanseri'ni yendi
GÜNDEM
Tıp tarihinde nadir rastlanan bir durum: 75 yaşındaki Emsal amca 'meme kanseri'ni yendi

"ZENGİNLEŞMEYE YOL AÇMAMALI"

Geçtiğimiz hafta taraflara tebliğ edilen kararda, manevi tazminat miktarına ilişkin olarak, “Manevi tazminatın tutarını belirleme hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

  • Hakimin manevi zarara karar vereceği para tutarı, adalete uygun olmalıdır. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun, etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalı ve sebepsiz zenginleşmeye yol açmamalıdır” denildi.

20 yaşındaki genç ameliyat olmazsa gözlerini kaybedecek
GÜNDEM
20 yaşındaki genç ameliyat olmazsa gözlerini kaybedecek

RENCİDE EDİCİ BİR KARAR

Hatalı ameliyat sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Kemal Türk’ün avukatı İsmail Kılıç, istinaf mahkemesinin ‘sebepsiz zenginleşmeye’ yol açtığı gerekçesiyle manevi tazminat kararını bozarak, 100 bin TL’den 10 bin TL’ye düşürmesiyle ilgili olarak Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

  • Avukat İsmail Kılıç, “Verilen karar, hukukiliğini bir tarafa bırakarak söylüyorum, insanın manevi bütünlüğünü rencide eden bir karardır. Bir göz için duyulan üzüntünün bedeli 10 bin TL olabilir mi? Kararın bozulması için Danıştay’a başvuracağız” ifadelerini kullandı.
Karaciğer ve meme kanserine karşı arı zehri: Hücrelerin büyümesini engelliyor
HAYAT
Karaciğer ve meme kanserine karşı arı zehri: Hücrelerin büyümesini engelliyor
Abone Ol Google News
İzmirde 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Mehmetçik karlı dağlarda terörle mücadelesini sürdürüyor

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.