Hayat Karaciğer ve meme kanserine karşı arı zehri Hücrelerin büyümesini engelliyor
GENEL SAĞLIK

Karaciğer ve meme kanserine karşı arı zehri: Hücrelerin büyümesini engelliyor

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kolaylı, yaptığı araştırmalar sonucu arıların zehrinin, meme ile karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini durdurduğunu belirtti. Hayvan ve insan deneyleriyle, arı zehrinin insan sağlığına faydaları üzerine daha kapsamlı incelemeler yapmayı hedefleyen Prof. Dr. Kolaylı, “Dünyada da arı zehri konusunda çalışmalar hızlanmış durumda. Gelecekte arı zehri, önemli bir potansiyel. Belki de kanser ilacı olabilir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’

KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı görevlisi Dr. Selcen Çelik Uzuner, arı zehrinin, hangi amaçlarla kullanabileceğin yanı sıra hangi hastalıklarda da etkili olduğunu ortaya koymak için başlattıkları bilimsel araştırma çalışmalarında önemli sonuçlar elde etti.

DHA
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’
  • Prof. Dr. Kolaylı, araştırmaları sonucu; arı zehrinin, kanser hücrelerinin büyümesini anlamlı derecede durdurarak, hücre ölümüne sürüklediğini gördüklerini açıkladı. Gelecekte arı zehrine daha çok ilgi olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kolaylı, arıcılara seslenerek, arı zehrinin toplanıp eksi 20 derecede kurutarak saklanmasını önerdi.

DHA
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’

Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak
HAYAT
Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak

‘HÜCRE ÖLÜMÜNE SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖRDÜK’

Kanser hastalarını heyecanlandıracak çalışmalar hakkında konuşan Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, “Arı zehrini apiterapide hangi amaçlarla kullanabileceğimizi ve hangi hastalıklarda etkili olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalından Dr. Selcen Çelik Uzuner hocamızla birlikte çalışma yürüttük. Arı zehrinin kanser hücrelerinin büyümesini anlamlı derecede durdurarak ‘apoptozis’e yani hücre ölümüne sürüklediğini gördük” dedi.

DHA
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’

40 yaşındaki mühendis koronavirüs testinde kanser olduğunu öğrenmişti: Acı haber geldi
GÜNDEM
40 yaşındaki mühendis koronavirüs testinde kanser olduğunu öğrenmişti: Acı haber geldi

‘MEME KANSERİ HÜCRESİNDE DAHA ETKİLİ’

Alternatif tedavi yöntemi olarak kabul edilen ‘apiterapi’de kullanılan arı zehrinin 1 gram altından bile değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kolaylı, arı zehrinin tıbbi açıdan önemli bir potansiyeli olduğunu aktardı.

  • Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, “Bu çalışmayı sadece hücre kültürü üzerinde yaptık. Bunun devamında hayvan deneyleri, insan ve klinik çalışmalar var. Çalışmayı, sağlıklı hücreye kıyaslayarak 2 kanser hücresi üzerinde yaptık ve metastatik meme kanseri ve karaciğer kanseri çalıştık. Metastatik meme kanserinde arı zehrinin çok daha etkili olduğunu gördük. Başka kanser hücrelerinde de denenmesi ve çalışılması gerekiyor” diye konuştu.

DHA
Karaciğer ve meme kanserlerine karşı ‘arı zehri’

Kanser hastası kadın 'Jirki' kilimi dokuyup tedavisi için yol parası biriktiriyor
HAYAT
Kanser hastası kadın 'Jirki' kilimi dokuyup tedavisi için yol parası biriktiriyor

‘BELKİ DE KANSER İLACI OLABİLİR’

Arı zehri karışımında önemli proteinler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kolaylı, yaptıkları çalışmanın arı zehrinin faydalarını anlamada bir başlangıç adımı olduğunu anlattı.

  • Prof. Dr. Kolaylı, “Bunlardan bir tanesi ‘melitin’ denilen bir protein. Literatürle ‘melitin’ üzerine yapılmış çok çalışmalar var. Bizim amacımız da ayrıştırarak çalışma yapmak ve hangi proteinin hangi kanseri durdurduğunu elde etmek. Bu sadece bizim çalışmalarımızla değil tüm bilim insanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacak. Kesin olarak böyledir diyemeyiz ama literatür de bizi destekliyor. Dünyada da arı zehri konusunda çalışmalar hızlanmış durumda ve onlar da çalışmalarımızı destekliyor. Gelecekte arı zehri önemli bir potansiyel, apiterapik ajan. Belki de kanser ilacı olabilir. Ama bu çalışmalar henüz emekleme aşamasında” şeklinde konuştu.

Türkiye'de birçok klinikte kemoterapi tedavileri durduruldu: Kanser hastaları koronavirüs salgınının en riskli grupta
HAYAT
Türkiye'de birçok klinikte kemoterapi tedavileri durduruldu: Kanser hastaları koronavirüs salgınının en riskli grupta

‘ARICILAR ARI ZEHRİNİ TOPLASIN

“Arı zehri çok değerli bir doğal ürün. Eğer alerjiniz yoksa bırakın arılar sizi soksun” diyen Prof. Dr. Kolaylı, “Antiinflamatuar, bağışıklığı güçlendirdiği, ‘nörodejeneratif’ hastalıklar dediğimiz Alzheimer, Parkinson, Multiple Skleroz (MS) hastalıklarında sinir sistemini uyarıp harekete geçiren özelliği olduğu için arı zehri çok kıymetli. Ayrıca arı zehrinin ağrı kesici krem, güzellik kremleri, botoks gibi giderek yaygınlaşan bir kullanım alanı var. Arıcılar, arı zehrini toplayıp eksi 20 derecede kurutup saklasınlar. Gelecekte arı zehrine daha çok ilgi olacak. Yurt dışına satabilecekler. Tek bir ürün toplamasınlar. Balı toplarken arı sütü de üretsinler, arı larvalarını toplasınlar” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisine ticaret bulaştı: ‘280 bin lira ver tümörünü çıkarayım’
HAYAT
Kanser tedavisine ticaret bulaştı: ‘280 bin lira ver tümörünü çıkarayım’

Tıp tarihinde nadir rastlanan bir durum: 75 yaşındaki Emsal amca 'meme kanseri'ni yendi
GÜNDEM
Tıp tarihinde nadir rastlanan bir durum: 75 yaşındaki Emsal amca 'meme kanseri'ni yendi
Abone Ol Google News
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
30 güniçinde yıkılacak

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.
15 metre uzunluğunda

15 metre uzunluğunda

​Dev balina Adana açıklarında görüntülendi.
Avrupa'nın<br>üvey evlatları

Avrupa'nın
üvey evlatları

​AB aşıya ulaşmada da kendisine komşu ülkeleri yolda bıraktı.
Almanya'da yüzlerce <br>İslamofobik saldırı

Almanya'da yüzlerce
İslamofobik saldırı

​Müslümanlara yönelik kayıt altına alınan saldırılar açıklandı.
Parayı veren ödülü kapar

Parayı veren ödülü kapar

On bin ila elli bin avro arasında değişiyor.
Ve yolunu ayırdı

Ve yolunu ayırdı

​CHP'de siyasi dengeleri altüst edecek istifa.
CHP parçalanıyor

CHP parçalanıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin istifasına dikkat çekti.
Fırtına seriye bağladı

Fırtına seriye bağladı

​Trabzonspor ligde 5 haftadır kaybetmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.