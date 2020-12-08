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​Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak

Koronavirüs aşısının mucidinden devrim olacak bir çalışma: Belki de 20 sene içinde kanseri unutturacak

ABD'li ortağı Pfizer ile koronavirüs aşısı üreten Alman BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser tedavisi ile ilgili dünyanın seyrini değiştirecek bir açıklamaya damga vurdu. Şahin, "Önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum. Kanser tedavisinin kaderini önemli ölçüde değiştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Uğur Şahin
Uğur Şahin

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana, geliştirilmesi beklenen koronavirüs aşı yarışında en önde ilerleyen ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan Pfizer-Biontech aşısının geliştiricilerinden Türk doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, umut veren açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele için üçüncü faz sonuçlarını ilk olarak açıklayan ve muhtemelen ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden ilk onayı alacak Pfizer-Biontech'a 2 Aralık'ta İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), tarafından uygulanma izni verilmişti.

Aşı İngiltere genelinde bugün dağıtılmaya başlandı.

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin
KORONAVİRÜS
Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

''AŞI GELİŞTİRMEK HARİKA BİR DUYGU''

Bazı çevrelerde, Alexander Fleming'in 1928'de geliştirdiği penisilin aşısından bu yana bilim adına en önemli gelişmelerden kabul edilen koronavirüs aşısının geliştiricilerinden Türk bilim insanları doktor Uğur Şahin ve doktor Özlem Türeci, "Aşıyı geliştirmek harika bir duygu" ifadeleriyle hislerini belirtirken -70 derecede taşınmasıyla ilgili soruya Şahin, "Doğru planlama ile hiçbir zorluk olmaz" sözlerine yer verdi.

"20 YIL İÇİNDE KANSERLE MÜCADELEDE DEVRİM GÖRECEĞİZ"

Telegraph'a konuşan çiftten Uğur Şahin, "İnsan vücudu en basit anlatımla, hücrelerine belirli proteinleri üretmeleri talimatını vererek çalışır ve bu proteinler daha sonra bir antikor tepkisi oluşturur. Koronavirüs aşısında yer alan mRNA (mesajcı RNA) teknolojisi başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi. Ben koronavirüs aşısının geliştirilmesiyle önümüzdeki 20 yıl içinde kanserle mücadele konusunda bir devrim göreceğimizi düşünüyorum" dedi.

Almanya’da NRW Eyalet Başbakanı Laschet’ten Prof. Dr. Uğur Şahin’e övgü: Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz
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Almanya’da NRW Eyalet Başbakanı Laschet’ten Prof. Dr. Uğur Şahin’e övgü: Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz
  • KANSER TEDAVİSİ SİL BAŞTAN
  • Uğur Şahin, "Ben kanseri yenmenin kanser hastası birinin vücudundaki belirli bir tümörü hedefleyecek kişiselleştirilmiş tedaviler geliştirmede yattığına inanıyorum. Bu geliştirilen bireysel tedavilerin kanser tedavisinin kaderini önemli ölçüde değiştirmemize yardımcı olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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