Hayat Türkiyede birçok klinikte kemoterapi tedavileri durduruldu Kanser hastaları koronavirüs salgınının en riskli grupta
GENEL SAĞLIK

Türkiye'de birçok klinikte kemoterapi tedavileri durduruldu: Kanser hastaları koronavirüs salgınının en riskli grupta

Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılması ile birlikte birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'deki kliniklerde de kanser hastalarının kemoterapi tedavisine ara verildi. Kanser hastalarının en riskli grupta olduğunu belirten uzmanlar, vücut direnci düşen hastalarda enfeksiyonun gelişmesi durumunda hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirtiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde erteleme ve aksama yaşanıyor.

Bilindiği üzere, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bölümü 80 yaş üzeri ve kronik hastalardan oluşuyor.

EN RİSKLİ GRUPTALAR!

Kanser ve kronik hastalıkları olanlar koronavirüsün en riskli grubunda yer alırken, alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye'deki birçok klinikte kemoterapi tedavilerine ara verildi.

KANSER HASTALARI DIŞARI ÇIKMASIN!

Uzmanlar, vücut direnci düşen kanser hastalarında koronavirüs salgınının gelişmesi durumunda hastalığın ağır seyredeceğini vurguluyor. Bu açıdan onkologlar kalabalık yerlerde toplu taşıma araçları ile seyahat etmemeleri ve mümkün oldukça evden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

HASTA YAKINLARINA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Uzman Dr. Aslan Çelebi, kanser hastalarının alması gereken tedbirleri şöyle açıklıyor:

  • "Tüm kanser hastaları yeni koronavirüsten korunmak için ekstra tedbir almak durumundadır. Kanser tedavisi tamamlanmış ve sağlığına kavuşmuş hastaların riski diğerlerine göre daha düşüktür. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bazen beklenenden uzun sürebilmektedir. Bu sebeple tedavi sonrası da gerekli tedbirlerin üst düzeyde tutulması gerekmektedir. Bu süreçte kanser hastalarının yakınlarına da büyük görevler düşmektedir. "

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