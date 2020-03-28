Türkiye'de birçok klinikte kemoterapi tedavileri durduruldu: Kanser hastaları koronavirüs salgınının en riskli grupta Koronavirüs salgının dünya genelinde yayılması ile birlikte birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'deki kliniklerde de kanser hastalarının kemoterapi tedavisine ara verildi. Kanser hastalarının en riskli grupta olduğunu belirten uzmanlar, vücut direnci düşen hastalarda enfeksiyonun gelişmesi durumunda hastalığın daha ağır seyredebileceğini belirtiyor.

Hasan Hız 28 Mart 2020, 12:30 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 13:36 Yeni Şafak