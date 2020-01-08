Hayat kurtarmak için milli bağışçı ol: 'Lösemi ise Bir Çaresi Var'

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin (LLMBİR) 2019 yılında “Lösemi ise bir çaresi var” farkındalık projesini başlattı. Proje kapsamında özel 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' hazırlandı. Ayrıca ünlü isimlerin yer aldığı bir klip de hazırlandı.

Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy Salim Sınar koreograflığında hazırlanan, dans gösterisi öncesinde yayınlanan farkındalık filminde; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz, 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi.

Kan kanseri ile mücadele dansını gerçekleştiren ekip

Son olarak Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla kan kanseriyle mücadele dansı gerçekleşti. Dans, binlerce basketbolseverden büyük alkış topladı.

SAĞLIK Löseminin ilk belirtileri

Milli bağışçı ol yarın biçare olma

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ise kişiye özel bağış yapmaktansa milli bağışçı olmanın özellikle önemini vurguladı.

Sevdiğimiz birisinin hastalanmasını beklemeden, kim olduğu önemli olmaksızın bir hayatı kurtarmak için bugün milli bağışçı olmak gerektiğinin altını çizen Özcan, "Bugün bir çare olabilirsiniz, unutmayın yarın biçare olabilirsiniz. Bir harf düşer ve siz masanın öbür tarafına geçebilirsiniz" diye konuştu.

Özcan, lösemi hastalığının Türk halkının kafasında çaresi olmayan bir hastalık olarak yerleştiğine ancak son 50 yılda her alanda yaşanan gelişmelerle bu adı ürkütücü hastalıkta da aydınlık günlerin yaşanabileceğinin altını çizdi.

Kök hücre bu hastalığı bitiriyor

Bu hastalıkta iki ana alanda ilerlemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Muhit Özcan, "Bir tanesi çok etkili başarılı ilaçlar üretildi. İkincisi ise kök hücre nakli 60 yıl önce bu hastalığı bitiren bir çare olarak hayatımıza girdi. Bu nedenle lösemi artık şifası olan bir hastalık. Bizim bu bilgiyi yaymamız lazım" dedi.

REKLAM

Pek çok lösemi ilacı üretildi

Özcan, "Son 10 yılda kanser tedavisinde Amerika ve Avrupa'da onlarca yeni ilaca onay verildi. Bundan 20 yıl önce raflarda olmayan pek çok lösemi ilacı artık raflarda. Ancak raflara insandan elde edilip şifa sağlayacak unsurları koyamıyoruz. Organ nakli gereken hastalara karaciğer, böbrek ekleyemiyoruz. Bir de löseminin çarelerinden biri olan kök hücreyi" açıklamasında bulundu.

Her lösemide mutlaka kök hücre tedavisi gerekmediğine dikkat çeken Muhit Özcan, "Pek çok lösemi kök hücre yapılmaksızın tedavi edilebilir. Ancak bazı lösemilerin de tek tedavisi kök hücre naklidir" diye konuştu.

ÖZGÜN Lösemide "yerli tedavi" arayışı

Kök hücre nakli için dünyada bir sistem olduğunu özellikle vurgulayan Özcan, "Dünya Kök Hücre Bankası'yla birlikte dünyadaki bütün kök hücre bankaları internet üzerinden birbirleriyle bağlantılı hareket ediyor. Dünyada kayıtlı bir verici aynı zamanda bizim Rizeli, Adıyamanlı, Edirneli bir hastamız için de verici adayı anlamına geliyor. Şu anda dünyada 37 milyon kayıtlı gönüllü verici adayı var. Ve bu sayı arttıkça verici bulma olasılığı daha çok artacak" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Muhit Özcan

Kök hücre verenlerin riskleri hemen hemen sıfır

Kök hücre nakli için verici olmanın böbrek ya da karaciğer nakli için verici olmaktan çok daha farklı olduğunun altını çizen Muhit Özcan şöyle devam etti:

"Orada genellikle canlı verici şansı son derece az. Oysa kemik iliği vericiliğinde bir kişi birden fazla defa verici olabilir. Verdiklerinde ise vücutlarından hiçbir şey eksilmemektedir. Ülkemizde de ulusal doku bankamız 4 yaşında ve orada da kayıtlı verici sayısı hızla artmakta. Biz bundan çok memnunuz. Kök hücre verenlerin riskleri hemen hemen sıfır. Bu alanda yanlış bilgi ve kötü bilgilendirmeler de söz konusu. Bunlarla mücadele etmeli ve löseminin bir çaresi olduğunu, bu çarelerden birinin sokakta yürüyen, bir kahvehanede çayını yudumlayan herhangi bir vatandaşımız olduğunu vurgulamalıyız. Aslında yolda yürürken ve hiçbir şey yapmazken çok önemli bir umudun bizzat kendisi olabilirsiniz. Bu nedenle löseminin bir çaresi var diyoruz."

İlik naklinde zamanında hareket etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Kök hücre yani ilik nakli ne erken ne geç yapılmalıdır. Bunun bir zamanı vardır tıpkı hasat zamanı gibi. İlik nakli de her hasta için tam zamanında yapılmalıdır. Bazen bu günlerle sınırlıdır. Tek yapmanız gereken; verici olmak için bir tüp kan vererek doku bilgilerinizin sisteme girilmesi. Tıpkı kan şekeri tahlili gibi doku gruplarınız için kan vereceksiniz. Belki sizinle dokuları eşlşeen bir hasta ömür boyu çıkmayacak. Çıktığında da bileceksiniz ki bir hayatı kurtarma yolunda atılabilecek en güçlü adımlardan birini hiçbir şey yapmadan atmış olacaksınız. Vericiler bir enjeksiyon ve damardan kan alma dışında önemli bir sorun yaşamazlar. Dolayısıyla vericilerin verici olmaktan dolayı özel bir riskleri yoktur" dedi.

REKLAM

HAYAT Lösemi nedir, kaç çeşit lösemi vardır?