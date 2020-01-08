Hayat Hayat kurtarmak için milli bağışçı ol Lösemi ise Bir Çaresi Var
KANSER

Hayat kurtarmak için milli bağışçı ol: 'Lösemi ise Bir Çaresi Var'

Geçtiğimiz yıl “Lösemi ise bir çaresi var” farkındalık projesini başlatan Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin (LLMBİR) hazırlamış olduğu 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında gerçekleştirildi. Binlerce basketbolseverden büyük alkış toplayan dans sonrası konuşan LLMBİR Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ise kişiye özel bağış yapmaktansa milli bağışçı olmanın özellikle önemini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kan kanseriyle mücadele dansı son olarak Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
Kan kanseriyle mücadele dansı son olarak Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’nin (LLMBİR) 2019 yılında “Lösemi ise bir çaresi var” farkındalık projesini başlattı. Proje kapsamında özel 'Kan Kanseri Mücadele Dansı' hazırlandı. Ayrıca ünlü isimlerin yer aldığı bir klip de hazırlandı.

Proje destekçisi ve sanatçı Hasan Yalnızoğlu önderliğinde, Def Dance Academy Salim Sınar koreograflığında hazırlanan, dans gösterisi öncesinde yayınlanan farkındalık filminde; Buğra Gülsoy, Kaan Urgancıoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Cansu Tosun ve Pınar Deniz, 'Lösemi ise Bir Çaresi Var' dedi.

  • Kan kanseri ile mücadele dansını gerçekleştiren ekip
  • Son olarak Anadolu Efes’in Khimki Moskova ile oynadığı EuroLeague maçının devre arasında kök hücre bağışlarında farkındalık oluşturmak amacıyla kan kanseriyle mücadele dansı gerçekleşti. Dans, binlerce basketbolseverden büyük alkış topladı.

Löseminin ilk belirtileri
SAĞLIK
Löseminin ilk belirtileri

Milli bağışçı ol yarın biçare olma

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ise kişiye özel bağış yapmaktansa milli bağışçı olmanın özellikle önemini vurguladı.

Sevdiğimiz birisinin hastalanmasını beklemeden, kim olduğu önemli olmaksızın bir hayatı kurtarmak için bugün milli bağışçı olmak gerektiğinin altını çizen Özcan, "Bugün bir çare olabilirsiniz, unutmayın yarın biçare olabilirsiniz. Bir harf düşer ve siz masanın öbür tarafına geçebilirsiniz" diye konuştu.

Özcan, lösemi hastalığının Türk halkının kafasında çaresi olmayan bir hastalık olarak yerleştiğine ancak son 50 yılda her alanda yaşanan gelişmelerle bu adı ürkütücü hastalıkta da aydınlık günlerin yaşanabileceğinin altını çizdi.

Kök hücre bu hastalığı bitiriyor

Bu hastalıkta iki ana alanda ilerlemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Muhit Özcan, "Bir tanesi çok etkili başarılı ilaçlar üretildi. İkincisi ise kök hücre nakli 60 yıl önce bu hastalığı bitiren bir çare olarak hayatımıza girdi. Bu nedenle lösemi artık şifası olan bir hastalık. Bizim bu bilgiyi yaymamız lazım" dedi.

  • Pek çok lösemi ilacı üretildi
  • Özcan, "Son 10 yılda kanser tedavisinde Amerika ve Avrupa'da onlarca yeni ilaca onay verildi. Bundan 20 yıl önce raflarda olmayan pek çok lösemi ilacı artık raflarda. Ancak raflara insandan elde edilip şifa sağlayacak unsurları koyamıyoruz. Organ nakli gereken hastalara karaciğer, böbrek ekleyemiyoruz. Bir de löseminin çarelerinden biri olan kök hücreyi" açıklamasında bulundu.

Her lösemide mutlaka kök hücre tedavisi gerekmediğine dikkat çeken Muhit Özcan, "Pek çok lösemi kök hücre yapılmaksızın tedavi edilebilir. Ancak bazı lösemilerin de tek tedavisi kök hücre naklidir" diye konuştu.

Lösemide "yerli tedavi" arayışı
ÖZGÜN
Lösemide "yerli tedavi" arayışı

Kök hücre nakli için dünyada bir sistem olduğunu özellikle vurgulayan Özcan, "Dünya Kök Hücre Bankası'yla birlikte dünyadaki bütün kök hücre bankaları internet üzerinden birbirleriyle bağlantılı hareket ediyor. Dünyada kayıtlı bir verici aynı zamanda bizim Rizeli, Adıyamanlı, Edirneli bir hastamız için de verici adayı anlamına geliyor. Şu anda dünyada 37 milyon kayıtlı gönüllü verici adayı var. Ve bu sayı arttıkça verici bulma olasılığı daha çok artacak" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Muhit Özcan

Kök hücre verenlerin riskleri hemen hemen sıfır

Kök hücre nakli için verici olmanın böbrek ya da karaciğer nakli için verici olmaktan çok daha farklı olduğunun altını çizen Muhit Özcan şöyle devam etti:

  • "Orada genellikle canlı verici şansı son derece az. Oysa kemik iliği vericiliğinde bir kişi birden fazla defa verici olabilir. Verdiklerinde ise vücutlarından hiçbir şey eksilmemektedir. Ülkemizde de ulusal doku bankamız 4 yaşında ve orada da kayıtlı verici sayısı hızla artmakta. Biz bundan çok memnunuz. Kök hücre verenlerin riskleri hemen hemen sıfır. Bu alanda yanlış bilgi ve kötü bilgilendirmeler de söz konusu. Bunlarla mücadele etmeli ve löseminin bir çaresi olduğunu, bu çarelerden birinin sokakta yürüyen, bir kahvehanede çayını yudumlayan herhangi bir vatandaşımız olduğunu vurgulamalıyız. Aslında yolda yürürken ve hiçbir şey yapmazken çok önemli bir umudun bizzat kendisi olabilirsiniz. Bu nedenle löseminin bir çaresi var diyoruz."

İlik naklinde zamanında hareket etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Kök hücre yani ilik nakli ne erken ne geç yapılmalıdır. Bunun bir zamanı vardır tıpkı hasat zamanı gibi. İlik nakli de her hasta için tam zamanında yapılmalıdır. Bazen bu günlerle sınırlıdır. Tek yapmanız gereken; verici olmak için bir tüp kan vererek doku bilgilerinizin sisteme girilmesi. Tıpkı kan şekeri tahlili gibi doku gruplarınız için kan vereceksiniz. Belki sizinle dokuları eşlşeen bir hasta ömür boyu çıkmayacak. Çıktığında da bileceksiniz ki bir hayatı kurtarma yolunda atılabilecek en güçlü adımlardan birini hiçbir şey yapmadan atmış olacaksınız. Vericiler bir enjeksiyon ve damardan kan alma dışında önemli bir sorun yaşamazlar. Dolayısıyla vericilerin verici olmaktan dolayı özel bir riskleri yoktur" dedi.

Lösemi nedir, kaç çeşit lösemi vardır?
HAYAT
Lösemi nedir, kaç çeşit lösemi vardır?

Lösemi geç kalındığında ölümcül oluyor
HAYAT
Lösemi geç kalındığında ölümcül oluyor
TOGGdan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

ABD-İran gerilimi ile Libya ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacaklar.
Misilleme sonrasıne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.
PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.

Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.

Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Mersin'de aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü.
Yarın Irak'a gidiyor

Yarın Irak'a gidiyor

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için girişimlerde bulunacak.
Şimdi sıra<br>milli YHT'de

Şimdi sıra
milli YHT'de

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Savaş <br>ilanı gibi sözler!

Savaş
ilanı gibi sözler!

"Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek".
'80 ABD askerini öldürdük'

'80 ABD askerini öldürdük'

​İran haber ajanslarından flaş iddia.
Zayiat ve<br>hasar tespiti yapılıyor

Zayiat ve
hasar tespiti yapılıyor

İran'ın saldırıları sonrası Trump'tan ilk açıklama.
65 ile yağış uyarısı

65 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı
Ekonomi

Türkiye'nin en uzun tren tünelinde, ışığın görülmesine 600 metre kaldı

Türkiye'nin en uzun demir yolu tünel inşaatı olan ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 9 bin 950 metre uzunluğundaki çift tüplü yüksek hızlı tren tünelinde ışığın görülmesine 600 metre kaldı. Tünelin hizmete girmesi ile Adana- Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek.
Çikolata mekanları siparişe doymuyor
Ekonomi

Çikolata mekanları siparişe doymuyor

Geçtiğimiz yıl fırtına gibi esen lokmacıların hızı kesilmişken, şimdilerde yeni gözdemiz butik çikolata mekanları oldu. El yapımı ve onlarca çeşit ürünün satıldığı yerlerin önünde kuyruk oluşuyor. Özellikle küçük girişimcinin yeni gözdesi olan çikolatacılar, hemen her semte yayılmış durumda.
Turkuaz taksi şoförlerinden İBB'ye başvuru: Sarıya dönmek istiyorlar
Ekonomi

Turkuaz taksi şoförlerinden İBB'ye başvuru: Sarıya dönmek istiyorlar

İstanbul Taksiciler Esnaflar Odası Başkanı Eyüp Aksu, turkuaz taksi sahiplerinin, sarı renkli taksi tarifesi ile yolcu taşıyabilmesi için İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu söyledi. Turkuaz taksilerin yoğun olarak çalıştığı havalimanlarında ise sürücüler durumlarından memnun. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) İdari İşler Müdürü Hasan Şahin de , "Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi, gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.