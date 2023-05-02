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'Hayat Senin' projesi kapsamında özel gereksinimli bir grup ilk defa hızlı trenle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleştirilen "Hayat Senin" projesi çerçevesinde özel gereksinimli bireyler, onların yardımcıları ile projeden sorumlu 4 yetkin kişiden oluşan 54 kişilik bir grup, ilk defa hızlı tren deneyimi yaşamak için yola çıktı. Grup, proje kapsamında Ankara YHT Garı'ndan İzmit'e uğurlandı.

12:02 . 2/05/2023 الثلاثاء
AA
Özel gereksinimli bireylerden oluşan bir grup, "Hayat Senin" projesi kapsamında Ankara YHT Garı'ndan İzmit'e uğurlandı.

Özel gereksinimli bireylerden oluşan bir grup, "Hayat Senin" projesi kapsamında Ankara YHT Garı'ndan İzmit'e uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında gerçekleştirilen "Hayat Senin" projesi çerçevesinde özel gereksinimli bireyler, onların yardımcıları ile projeden sorumlu 4 yetkin kişiden oluşan 54 kişilik bir grup, ilk defa hızlı tren deneyimi yaşamak için yola çıktı.

Proje kapsamında düzenlenen "Elimi Tut Benimle Yürü" etkinliğiyle YHT Ankara Tren Garı'ndan uğurlanan grubun, İzmit Tren Garı'nda törenle karşılanması planlanıyor. Grup, gün boyu İzmit'te çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra saat 17.50 treniyle Ankara'ya dönüş için yola çıkacak.

​​​​​​​Grubu, TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu yolcu etti.Pezük, etkinlikle ilgili, yaptığı değerlendirmede, "Hayat Senin" projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, özel gereksinimli bireylerin, diğer vatandaşlarla eşit hizmetten faydalanmalarına imkan tanındığını belirtti.

Bu çalışmaların hem toplumsal hem bireysel hem de kurumsal farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu ifade eden Pezük, şunları söyledi:

"Hayat Senin" projesi kapsamında, diğer kuruluşlarla birlikte birkaç yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz. Dönem dönem bu kardeşlerimizin hızlı trenlerimizle, diğer trenlerimizle ülkemizin farklı şehirlerine yolculuk yapmalarını sağlayarak trenlerimizin özel gereksinimli bireylere uygun olduğunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin de diğer vatandaşlarımızla eşit bireyler gibi bu hizmetlerden faydalandıklarını gösteriyoruz. Hem toplumsal hem bireysel hem de kurumsal farkındalık olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu tip sosyal faaliyetler hem onları hem de en az onlar kadar da bizleri memnun ediyor. Onları birkaç gün de olsa mutlu edebilmek, hayatın içerisine sokabilmek, diğer bireylerle aynı ortamlarda yolculuk yapmalarını temin etmek, bizim açımızdan çok mutluluk verici. Aileleriyle birlikte de bu mutluluğu görünce bizler de TCDD ailesi olarak mutlu oluyoruz."


#TCDD
#Hayat Senin
#Ankara YHT Garı
#İzmit
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