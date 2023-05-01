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Ekonomi

Yeni bir hızlı tren hattı daha geliyor: Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ilde acele kamulaştırma yapılacak

Geçtiğimiz yıl temelleri atılan Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi için Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın bazı ilçelerinde acele kamulaştırma yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

12:05 . 1/05/2023 Pazartesi
AA
Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ile muhdesatı acele kamulaştıracak.


Bu kapsamda, hızlı tren hattı güzergahında bulunan Kayseri'nin Kocasinan, Nevşehir'in Kozaklı, Yozgat'ın Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde kurum tarafından acele kamulaştırma yapılacak.



Temeli geçen yıl atılmıştı: İki al arasında seyahat süresi iki saate inecek

Ankara-Kayseri arası ulaşım süresini 7 saatten 2 saate düşürecek, 142 km uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temeli geçtiğimiz yıl atılmıştı.


Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.




#Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi
#Cumhurbaşkanı Kararı
#kayseri
#Ankara
#YHT
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