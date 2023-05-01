Yeni bir hızlı tren hattı daha geliyor: Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ilde acele kamulaştırma yapılacak

Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi'nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar ile muhdesatı acele kamulaştıracak.
Bu kapsamda, hızlı tren hattı güzergahında bulunan Kayseri'nin Kocasinan, Nevşehir'in Kozaklı, Yozgat'ın Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde kurum tarafından acele kamulaştırma yapılacak.
Ankara-Kayseri arası ulaşım süresini 7 saatten 2 saate düşürecek, 142 km uzunluğundaki Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temeli geçtiğimiz yıl atılmıştı.
Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.