İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren hattının kurulacağını söyledi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerine inşa edileceğini açıklayan Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yazılan her maddenin uzun hazırlıklar sonucunda ortaya çıkarıldığını ifade etti.
11 ili birbirine bağlayacak
İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili, birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52’ye çıkartacağız. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli’nde yapacağımız yeni limanlarla, lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarıyla, yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul’un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz."