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Ekonomi

İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Müjdeleri ve vaadleri peş peşe sıralayan Erdoğan, ulaşımla ilgili projeleri de duyurdu. İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirten Erdoğan, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. " dedi.

16:45 . 11/04/2023 الثلاثاء
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren hattının kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Ankara arası süper hızlı tren hattının kurulacağını söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerine inşa edileceğini açıklayan Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesine yazılan her maddenin uzun hazırlıklar sonucunda ortaya çıkarıldığını ifade etti.

11 ili birbirine bağlayacak

İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ülkemizin, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ili, birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52’ye çıkartacağız. Ayrıca, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli’nde yapacağımız yeni limanlarla, lojistik gücümüzü artıracağız. Çok modlu kuzey-güney ve doğu-batı ulaşım koridorlarıyla, yatırımın ve üretimin ülkenin her köşesine yayılmasını sağlayacağız. Kanal İstanbul’un bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarının yapımını sürdüreceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, ''2015 seçimlerine, "Sen ben yok, Türkiye var" diyerek gittik. Türkiye'yi yanımızda bulduk. 2018 seçimlerine "vakit Türkiye vakti" diyerek gittik. Bugün de Türkiye Yüzyılı için "doğru adımlar" diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız'' ifadelerini kullandı. 'Kalbi bizimle atan her kardeşimiz bu ülkenin bir parçasıdır' diyen Erdoğan, ''Bu yürüyüşün gücünü son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden alıyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bizim eğil İslam aleminden Türk dünyasına tüm dostlarımızın tüm insanlığın vizyonudur. Şu anda 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz sadece Türkiye takip ediyor. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve İslam dünyasının bu heyecanını bu kadro aynen paylaşacak'' açıklamasında bulundu.






#Süper hızlı tren
#İstanbul
#Ankara
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