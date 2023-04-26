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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu.

17:35 . 26/04/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.


Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açıldı.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.




#Ankara
#Yozgat
#Tren
34 dakika önce
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