Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.
Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun."
ifadelerini kullandı.
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34 dakika önce