Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren hattının Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açıldı.