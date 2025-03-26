Hizmetin İzinde Öğretmen Akademisi dördüncü dönemi tamamlandı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren İHAMER (İmam Hatip Araştırmaları Merkezi) ve Öğretmen Komisyonu, eğitimcilerin ve yöneticilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla iki özel akademiyi hayata geçirdi. Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi ve Hikmetin İzinde Yönetici Akademisi, katılımcılara pek çok alanda bilgi ve ilham dolu bir eğitim deneyimi sundu.

81 ilden kayıt aldık

Hikmetin İzinde Öğretmen ve Yönetici Akademileri 2024-2025 Kapanış Programı ise akademisyenler, öğretmenler, yöneticiler ve ÖNDER Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Beşir Ağa Külliyesi’nde yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt, Hikmetin izinde Öğretmen Akademisi’nin dördüncü yılını bitirdiklerini belirterek, “Öğretmenlerimiz, 24 başlık altında 27 hocamızdan toplam 78 oturumda dersler aldı. Türkiye’nin 81 ilinden 2 bin 500 öğretmenimiz derslere kayıt yaptırdı” dedi. Bu yıl Yönetici Akademisi’nin hayata geçirildiğini kaydeden Özyurt şu bilgileri verdi: “7 başlıkta 7 hocamızdan dersler aldığımız, istifadesi bol bir program gerçekleştirdik. Yönetici Akademisine de bine yakın okul yöneticisi ve öğretmen katıldı.”

Özgün bir program

ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç ise Hikmetin İzinde programının özgün bir program olduğunu belirterek, bu kendine özgü programın bir benzerinin olmadığını söyledi. Koç, “Öyle bir program düşünün ki kayıt için linki paylaşıyorsunuz aynı günde veya birkaç saat içinde kayıtlar dolduğu için o linki kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Eğitime bu derece rağbet olması elbette içeriğinden kaynaklanıyor. Bunun en önemli nedeni de siz kıymetli hocalarımızın destekleridir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖNDER zor günlerde yanımızdaydı

Eğitimciler arasında bulunan Dr. Şule Şahin Ünlü, 2006 yılında Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunda ÖNDER’i tanıdığını belirterek, “O yıllarda üniversite okuyabilecek miyim endişem vardı. Elhamdülillah Rabbimin takdiriyle Marmara İlahiyatı dereceyle kazandım. ÖNDER beni davet etmişti, bu zor günlerimizde yanımızdaydı. 4 yıl boyunca bizi burslarıyla destekledi. Bugün doktorasını bitirmiş biri olarak Hikmetin İzinde de eğitmen olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Mehmet Kürşat Çapar ise öğretmenlerin yerini ve emeklerini anlatmak için kelimelerin yetersiz kalacağını belirterek, “Öğretmenlerimize yönelik bu eğitim çok kıymetli, Allah emeklerimizi zayi etmesin” diye konuştu. Program, açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi ile son buldu.

Eğitime değer katma yolculuğu

Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi ve Yönetici Akademisi, ÖNDER’in eğitimde niteliği artırma ve değer odaklı bir yaklaşımı teşvik etme vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Dijital platformlar üzerinden erişim imkânı sunan programlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitimci ve yöneticilere ulaşıyor. ÖNDER Öğretmen ve İHAMER iş birliğiyle düzenlenen akademiler, eğitim dünyasına mütevazı bir katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öğretmenlere 24 başlıkta 78 oturum

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi’nde düşünceden edebiyata, yapay zekâdan eğitime, Filistin'den Suriye'ye kadar uzanan birçok başlık ele alındı. Bu içeriklerin, öğretmenlerin hem mesleklerine hem de hayata dair daha derin bir bakış açısı kazanmalarına katkı sunması hedeflendi. Tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen program, öğretmenlerin istedikleri konuları seçerek katılmalarına imkân sundu. Dersler 24 ana başlıkta, 27 uzman isim tarafından, 78 oturumda sunuldu.

Hikmetin İzinde liderlik eğitimi

Bu yıl ilk kez düzenlenen Hikmetin İzinde Yönetici Akademisi, eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeye ve yönetim sanatını hikmet ekseninde yeniden yorumlamaya odaklandı. Program, imam hatip okullarındaki yöneticilerin katılımı için tasarlandı. Yedi dersten oluşan akademide Rutinle Ritim Arasında Yönetici Zihin, Kararlarımızı Kendimiz mi Alıyoruz? Gruplar İçinde İnsan Davranışı, Dönüştürücü Liderlik: Vizyon, İlham ve Değişim, Dijital ve Yapay Zekâ Lider Rolleri, Yöneticiler İçin Kısas-ı Enbiya gibi başlıklar yer aldı. Programların bitiminde her iki akademiye katılan öğretmen ve yöneticilere teşekkür mahiyetindeki katılım belgeleri takdim edildi.











