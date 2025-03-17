İHL’liler 67. kez bir arada

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 67. Geleneksel İftarı'nda, öğrencisi, mezunu ve mensuplarıyla imam hatip camiası bir araya geldi. Her sene geleneksel olarak organize edilen iftar programı, bu yıl "Niyetimiz de soframız da bir" sloganıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi. İftar programında, musiki projesi uygulayan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro konser verdi. İftar öncesindeki konserde gençler, çeşitli ezgi ve ilahileri seslendirdi. Programda, imam hatip öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin temalı resimler de sergilendi.

REHAVETE KAPILMADAN YOLA DEVAM

Programda konuşan Kurtulmuş, imam hatiplerin başlangıçta nice zorluklarla kurulduğunu anımsatarak, imam hatip liselerinin serüveninin Türkiye'deki demokrasinin tarihiyle de paralel olduğunu ifade etti. Türkiye'de demokrasi gelişip, milletin egemenliği arttıkça, milletin sözü tesirli hale geldikçe imam hatip liselerinin ve onların gördüğü fonksiyonların da yükseldiğini gördüklerini belirtti. Kurtulmuş, “Bugün 67. yılına gelmiş olan ÖNDER, çok başarılı bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ancak hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmadan, geçtiğimiz zorlukları unutmadan ve hiçbir zaman da rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, imam hatiplileri bir çatı altında topladığı için ÖNDER'e teşekkür etti. Derneğin komisyonlarıyla çok geniş bir çalışma yürüttüğünü, imam hatip mezun dernekleriyle daha kapsamlı ilişkiler tesis ettiğini anlatan Erdoğan, “İmam hatip mezunları olarak imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, daha global ölçekte başarılara imza atabiliyor olması için destek olmaya, çalışmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

SESİMİZ MİLYONLARA ULAŞTI

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da İmam hatipliler olarak bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Dün okul kapılarında sınavlara alınmadığımız için ağlıyorduk. Bugün dünya kupalarında birinci olduğumuz için sevinç gözyaşları döküyoruz. Bugün sesimiz milyonlara ulaştı, dünyanın dört bir yanını sardı. 'İmam hatip okullarından mezun olanlar muhtar bile olamaz' denildi, bugün milletvekillerimiz, bakanlarımız, meclis başkanlarımız, cumhurbaşkanlarımız oldu” dedi.







