Irak'ta çocukları oruç tutmaya teşvik eden geleneksel 'Gargee'an' kutlanıyor

'Gargee'an' adı verilen bu gece, büyük küçük herkesin katıldığı bir halk festivaline dönüşerek, çocukların Ramazan'ın ilk yarısında oruç tutmalarını ödüllendiriyor ve onları Ramazan'ın geri kalanında da oruç tutmaya teşvik ediyor.