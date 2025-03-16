Irak'ta çocukları oruç tutmaya teşvik eden geleneksel 'Gargee'an' kutlanıyor

Körfez ülkelerinde, çocukları oruca teşvik etmek amacıyla her yıl Ramazan ayının 14. gecesinde 'Gargee'an' etkinlikleri düzenleniyor.
'Gargee'an' adı verilen bu gece, büyük küçük herkesin katıldığı bir halk festivaline dönüşerek, çocukların Ramazan'ın ilk yarısında oruç tutmalarını ödüllendiriyor ve onları Ramazan'ın geri kalanında da oruç tutmaya teşvik ediyor.
Ayrıca, Ramazan ortasında anne babalar, Kur'an-ı Kerim'den 15 cüz ezberleyen çocuklarını şekerlemeler ve hediyelerle ödüllendiriyor, bu da 'Gargee'an' geleneğinin başlangıcını oluşturuyor.