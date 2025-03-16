Mısır'da binlerce kişi 'en büyük iftar sofrası'nda bir araya geldi

Ramazan ayının 15. gününe denk gelen etkinlikte, semtin dört bir yanı balonlar ve ışıklarla süslendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Matariya semtinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ülkenin “en büyük Ramazan iftarı” olarak bilinen toplu iftar organizasyonu, bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

1 /28 Mısırlılar, semtin sokaklarında kurulan uzun sofralarda oruçlarını açtı.

2 /28

3 /28

4 /28

5 /28

6 /28

7 /28

8 /28

9 /28

10 /28

11 /28

12 /28

13 /28

14 /28

15 /28

16 /28

17 /28

18 /28

19 /28

20 /28

21 /28

22 /28

23 /28

24 /28

25 /28

26 /28

27 /28