Hayatını kaybeden oyuncu Ferhan Şensoy için bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlendi.

Oyuncu Cihat Tamer, törende yaptığı konuşmada "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı." ifadelerini kullandı.

Büyük çelişki: Zorla oruç tutmak isterdik

Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer'in 2010 yılında verdiği bir röportaj ortaya çıktı.

Röportajında eski Ramazanlara duyduğu özlemi aktaran Tamer'in, bugünkü söylemleri ile çelişmesi dikkat çekti.

TRT ekranlarında yayınlanan bir programa röportaj veren Tamer'in "Eski Ramazanlar çok güzeldi. Biz de sahura kalkmak isterdik. Tabi çok küçüğüz. Zorla oruç tutmak isterdik, ebeveynlerimiz bize yarım gün oruç tuttururdu" dediği görüldü.

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OYNAT 00:57 Hükümete 'din bağımlısı' diyen Cihat Tamer'den 'başarılı' oyunculuk: Eski Ramazanlar çok güzeldi Oyuncu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde '70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz' şeklinde skandal ifadeler kullandı. Sözleriyle tepki çeken Tamer'in, 2010 yılında verdiği bir röportajında eski Ramazanlara duyduğu özlemi anlattığı ortaya çıktı. Oyuncunun iki konuşmasındaki çelişki dikkat çekti. BiP'te paylaş

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