Hayat Hükümete din bağımlısı diyen Cihat Tamerden başarılı oyunculuk Eski Ramazanlar çok güzeldi
AKTÜEL

Hükümete 'din bağımlısı' diyen Cihat Tamer'den 'başarılı' oyunculuk: Eski Ramazanlar çok güzeldi

Oyuncu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı. Sözleriyle tepki çeken Tamer'in, 2010 yılında verdiği bir röportajında eski Ramazanlara duyduğu özlemi anlattığı ortaya çıktı. Oyuncunun iki konuşmasındaki çelişki dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hükümete din bağımlısı diyen Cihat Tamerden başarılı oyunculuk: Eski Ramazanlar çok güzeldi
Cihat Tamer

Hayatını kaybeden oyuncu Ferhan Şensoy için bugün Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlendi.

Oyuncu Cihat Tamer, törende yaptığı konuşmada "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı." ifadelerini kullandı.

Büyük çelişki: Zorla oruç tutmak isterdik

Türkiye'de hükümetin din bağımlısı olduğunu savunan Tamer'in 2010 yılında verdiği bir röportaj ortaya çıktı.

Röportajında eski Ramazanlara duyduğu özlemi aktaran Tamer'in, bugünkü söylemleri ile çelişmesi dikkat çekti.

TRT ekranlarında yayınlanan bir programa röportaj veren Tamer'in "Eski Ramazanlar çok güzeldi. Biz de sahura kalkmak isterdik. Tabi çok küçüğüz. Zorla oruç tutmak isterdik, ebeveynlerimiz bize yarım gün oruç tuttururdu" dediği görüldü.

Hükümete 'din bağımlısı' diyen Cihat Tamer'den 'başarılı' oyunculuk: Eski Ramazanlar çok güzeldi
OYNAT 00:57
Hükümete 'din bağımlısı' diyen Cihat Tamer'den 'başarılı' oyunculuk: Eski Ramazanlar çok güzeldi
Oyuncu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde '70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz' şeklinde skandal ifadeler kullandı. Sözleriyle tepki çeken Tamer'in, 2010 yılında verdiği bir röportajında eski Ramazanlara duyduğu özlemi anlattığı ortaya çıktı. Oyuncunun iki konuşmasındaki çelişki dikkat çekti.

Cihat Tamer'dan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz
HAYAT
Cihat Tamer'dan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz
Abone Ol Google News
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.

​Dün nasılsa bugün de öyle.

​Ne varlığı ne yokluğu belli.

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.

​Faiz bu kez bankaları vurdu.

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.