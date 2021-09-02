Hayat Cihat Tamerdan skandal konuşma 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz
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Cihat Tamer'dan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz

Oyuncu Cihat Tamer iki gün önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için düzenlenen törende skandal ifadeler kullandı. Tamer "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihat Tamerdan skandal konuşma: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor ona rağmen inadına tiyatro yapıyoruz
Cihat Tamer

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törene katılan kızları Derya ve Ferhan Şensoy gözyaşları içinde babalarını ne kadar çok sevdiklerini anlatırken, kürsüye çıkan sanatçılar ise usta tiyatrocudan söz ederek taziye dileklerini iletti.

SKANDAL İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Törende ilginç bir konuşma da yapıldı.

Oyuncu Cihat Tamer iki gün önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için düzenlenen törende skandal ifadeler kullandı.

Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un vedasında konuştu: Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar
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Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un vedasında konuştu: Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un naaşı İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer, 'Din bağımlısı hükümetlere rağmen Ferhan 70 sene tiyatro yaptı. O şimdi Rasim'ine kavuştu. Münir abisine, Erol abisine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Unutulmayacaksın Ferhan.' ifadelerini kullandı.


Tamer "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz" dedi.

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