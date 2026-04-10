İbrahim Tatlıses'in son durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

07:2310/04/2026, Cuma
İbrahim Tatlıses’in tedavisi sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in hastanedeki tedavisinin sürdüğü, klinik sürecin olumlu seyretmesi halinde önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı planlandığı açıklandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisine başvurmasıyla başlayan tedavi süreci hakkında açıklamada bulunan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:

  • "7 Nisan 2026 Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses’in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır. Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta, safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır."
#İbrahim Tatlıses
#Engin Çakmakçı
#Safra kesesi iltihabı
