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İçi rahat eden insanların Shell’i tertemiz tuvaletleriyle 'Hep İleride'

İçi rahat eden insanların Shell’i tertemiz tuvaletleriyle 'Hep İleride'

16:3318/04/2025, Cuma
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Shell&Turcas, “İnsanların Shell’i” iletişim platformu kapsamında yayımladığı yeni reklam filmi.
Shell&Turcas, “İnsanların Shell’i” iletişim platformu kapsamında yayımladığı yeni reklam filmi.

İnsanların Shell’i platformu çerçevesinde iletişim çalışmalarını sürdüren Shell, “Temiz bir tuvalet arayan, içine sinen temiz tuvaleti bulunca içi rahat eden insanların Shell’i Hep İleride” diyerek temiz tuvalet konusundaki iddiasını eğlenceli ve samimi bir dille ortaya koyuyor.

Shell&Turcas, “İnsanların Shell’i” iletişim platformu kapsamında yayımladığı yeni reklam filminde sadece bir akaryakıt istasyonu olmadığını, farklı beklenti ve ihtiyaçlarla gelen insanlara sunduğu hizmetlerle “İnsanların İstasyonu“ olduğunu, bu kez de temiz ve konforlu tuvalet deneyimini merkeze alarak anlatıyor.


Yeni reklam filminde Shell, akaryakıt istasyonuna yalnızca tuvalet için gelen bir misafirin yaşadığı mahcubiyetin sürpriz şekilde ortaya çıkan Engin Akyürek’in kurduğu empati ile giderilmesini esprili bir şekilde işliyor. Filmde, dışarıda da evdeki kadar temiz tuvalet beklentisi olan, bir evde, bir Shell’de rahat edebilen insanların hikayesi, “içine sinen temiz tuvaleti bulunca içi rahat eden insanların Shell’i Hep İleride” mesajı ile aktarılıyor.

'İçimize sinecek kadar temiz tuvaletlere ihtiyaç duyuyoruz'

Shell & Turcas CMO’su Özkan Özyavuz, yeni kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Shell olarak her zaman istasyonlarımıza gelen insanların gerçek hikayelerinden ilham alıyoruz. İstasyonlarımızda sunduğumuz temiz tuvalet deneyimini samimi bir yaklaşımla sahiplenmemizin nedeni de bu. Hepimiz yolculuklarımız sırasında güvenle mola verebileceğimiz, içimize sinecek kadar temiz tuvaletlere ihtiyaç duyuyoruz. Yeni filmimizde, Engin Akyürek’in esprili ve doğal tarzıyla, sadece yakıt almak için değil, temiz bir tuvalet beklentisiyle de insanların gönül rahatlığıyla tercih ettiği bir durak olduğumuzu vurguluyoruz.”

Yeni kampanyasında da yalnızca bir akaryakıt istasyonu değil, aynı zamanda insanların günlük yaşamlarında güvenle mola verebilecekleri bir durak olduğunun altını çizen Shell, temiz tuvalet konusundaki iddiasını da eğlenceli ve samimi bir dille ortaya koyuyor.

#Shel
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