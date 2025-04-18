İçi rahat eden insanların Shell’i tertemiz tuvaletleriyle 'Hep İleride'

Shell&Turcas, “İnsanların Shell’i” iletişim platformu kapsamında yayımladığı yeni reklam filminde sadece bir akaryakıt istasyonu olmadığını, farklı beklenti ve ihtiyaçlarla gelen insanlara sunduğu hizmetlerle “İnsanların İstasyonu“ olduğunu, bu kez de temiz ve konforlu tuvalet deneyimini merkeze alarak anlatıyor.





Yeni reklam filminde Shell, akaryakıt istasyonuna yalnızca tuvalet için gelen bir misafirin yaşadığı mahcubiyetin sürpriz şekilde ortaya çıkan Engin Akyürek’in kurduğu empati ile giderilmesini esprili bir şekilde işliyor. Filmde, dışarıda da evdeki kadar temiz tuvalet beklentisi olan, bir evde, bir Shell’de rahat edebilen insanların hikayesi, “içine sinen temiz tuvaleti bulunca içi rahat eden insanların Shell’i Hep İleride” mesajı ile aktarılıyor.

'İçimize sinecek kadar temiz tuvaletlere ihtiyaç duyuyoruz'

Shell & Turcas CMO’su Özkan Özyavuz, yeni kampanya ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Shell olarak her zaman istasyonlarımıza gelen insanların gerçek hikayelerinden ilham alıyoruz. İstasyonlarımızda sunduğumuz temiz tuvalet deneyimini samimi bir yaklaşımla sahiplenmemizin nedeni de bu. Hepimiz yolculuklarımız sırasında güvenle mola verebileceğimiz, içimize sinecek kadar temiz tuvaletlere ihtiyaç duyuyoruz. Yeni filmimizde, Engin Akyürek’in esprili ve doğal tarzıyla, sadece yakıt almak için değil, temiz bir tuvalet beklentisiyle de insanların gönül rahatlığıyla tercih ettiği bir durak olduğumuzu vurguluyoruz.”