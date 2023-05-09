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Hayat

İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık

6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma amacıyla İstanbul’a giden afetzedelerin, havayolu veya karayoluyla geri dönüşleri için 12 Mayıs'a kadar başvuru talepleri alınmaya devam edecek.

12:47 . 9/05/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), geçici barınma amacıyla İstanbul’a giden afetzedelerin illerine geri dönüş taleplerine ilişkin yapılan açıklamada, 12 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruların alınmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi; "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul’a gelen afetzedelerimizin, havayolu veya karayoluyla illerine geri dönüşleri İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Başvurular devam ediyor

Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir."

#AFAD
#istanbul
#deprem
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