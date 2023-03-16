İmam hatiplilerden 81 ilde sabah namazı buluşması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye genelindeki tüm dernekler ve imam hatip camiasının katılımıyla “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” programı düzenliyor. İstanbul’da Fatih Camii’nde düzenlenecek buluşma, 81 ildeki merkez camilerde gerçekleştirilecek. Amaç ise, deprem ve sel nedeniyle vefat edenlere ve acı günler yaşayan ülkemize dua etmek.





Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında yaşadığımız tarifi imkânsız acı karşısında 83 milyon sımsıkı kenetlendi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de 450 dernekle beraber ilk günden itibaren hem arama kurtarma hem de insani yardım çalışmalarının içinde yer aldı. Devam eden çalışmalarda Türkiye genelindeki derneklerle birlikte 4.500 okul, 120 bin öğretmen, 1,5 milyon öğrenci ve veliyi de içine alan geniş imam hatip camiası yer alıyor.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da katılacak





ÖNDER Gençlik tarafından organize edilen ve İstanbul’da Fatih Camii’nde düzenlenecek olan sabah namazı buluşmasına, imam hatip okullarındaki öğrencilerin yanı sıra, aileleri, mezunlar ve camianın mensupları da katılacak. Sabah namazı kılındıktan sonra okunan Kur’an-ı Kerim ve hatmi şerifler vefat edenlerin ruhlarına hediye edilecek. Ülkemizin afetlerden ve sıkıntılardan uzak olması için hatim duası gerçekleştirilecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaate hitaben bir konuşma yaparak hem fiili dua hem de lafzi duanın önemine dikkat çekecek.





81 ilin büyük camilerinde





Zor günlerde birlik olarak yaraların sarılması ve ülkemizin yeniden birlik içinde ayağa kalkması için desteklerini sürdüren imam hatip camiası, acıların hafifletilmesi ve şifa duasıyla Türkiye’nin 81 ilindeki büyük camilerde bir araya gelecek. Bu camiler arasında Afyonkarahisar Selçuklu Camii, Ankara Hacı Bayram Veli Camii, Bilecik Orhangazi Camii, Bursa Ulu Camii, Eskişehir Reşadiye Camii, Nevşehir Kurşunlu Camii, Ordu Aziziye Camii, Sivas Ulu Camii, Tekirdağ Orta Camii, Van Hz. Ömer Camii de yer alıyor. Camilerde sabah namazı kılındıktan sonra okunan hatmi şerif ve Yasin-i şeriflerin duaları yapılacak.





Bölgede etkinlikler devam ediyor





ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve 81 ildeki 450 imam hatip derneğinin deprem bölgesine yönelik yardım ve etkinlikleri de devam ediyor. İnsani yardım çalışmaları sürdürülürken bir taraftan da çocuklara destek ve rehabilitasyon amacıyla Öncü Çocuk Etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Öncü Spor Kulübü, ÖNDER Gençlik ve Kartal Anadolu İHL Bilim Seyyahları desteğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde spor oyunları, zeka oyunları ve sokak oyunlarının yanı sıra beceri atölyeleri, çocukların ve gençlerin hem güzel zaman geçirerek yüzlerinin gülmesini hem de sosyalleşmesini sağlıyor.

Tarih : 19 Mart 2023, Pazar

Saat : 06.10

Adres : Fatih Camii / İstanbul





Binlerce imam hatipli geçen yıl aralık ayında sabah namazında Çamlıca Camii'nde buluşmuştu.



