​İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ata: İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim mitinglerinde kullandığı seçim şarkısını hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle özür diledi. Ata, İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Ata'nın açıklaması şöyle:

OYNAT 00:55 Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz"

"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul’dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."