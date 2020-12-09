Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İmamoğlunun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ata İstanbulun beş yılını çaldığımız için özür dileriz
AKTÜEL

​İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ata: İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz

İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ata: İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim müziğini hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Ata
Ali Ata

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim mitinglerinde kullandığı seçim şarkısını hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle özür diledi. Ata, İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Ata'nın açıklaması şöyle:

Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
OYNAT 00:55
Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.

"İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz"


"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul’dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
OYNAT 00:50
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
Abone Ol Google News
Devler Liginde tarihi gece

Devler Ligi'nde tarihi gece

​Irkçılık sebebiyle ertelenen maç 20.55'te başlayacak.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Aşı zorunlu olmayacak

Aşı zorunlu olmayacak

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Rusya'da ortalık karıştı

Rusya'da ortalık karıştı

​Kıyamet Günü Uçağını soydular.
Bayram yeri gibi

Bayram yeri gibi

​Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.
Oltaya yeni düzenleme

Oltaya yeni düzenleme

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Bayraktar, 5 yıl önceki duygusal yazısını Twitter'dan paylaştı.

Tehlikeli maddeler de var

Tehlikeli maddeler de var

2 bin konteyner okyanusun dibini boyladı.

En çok neleri aradık?

En çok neleri aradık?

​Türkiye'de en çok arananlarda ilk sırada EBA var...

Kulübede yer alacak

Kulübede yer alacak

​Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.