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Hayat İmamoğluna seçim şarkısı yapan Ata İstanbulun beş yılını çaldığımız için özür dileriz
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İmamoğlu'na seçim şarkısı yapan Ata: İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz

İmamoğlu'na seçim şarkısı yapan Ata: İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim müziği hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Ata, İmamoğlu'nun seçim müziğini hazırladı.
Ali Ata, İmamoğlu'nun seçim müziğini hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için "Çare İmamoğlu" seçim şarkısını hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek" ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, "İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz" ifadeleriyle özür diledi. Ata, İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Ata'nın açıklaması şöyle:

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Ali Ata (@aliataofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
OYNAT 00:55
Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.

"İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz"


"Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul’dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz."

Ata, İmamoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "Bayyyy" ifadeleriyle paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
OYNAT 00:50
Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi dünyaya şikayet etti: Türkiye sorgulanır halde
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu IAPC tarafından düzenlenen 53. Dünya Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında açıkça Türkiye'yi dünyaya şikayet eden İmamoğlu, ''Demokratik işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek hayat bunun tam tersi bir yönde akıyor'' ifadelerini kullandı. Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına giren İmamoğlu'nun bu sözlerine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.
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