Hayat İngiliz sanatçı Banksynin yeni maket çalışması Beytüllahimde sergilendi
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İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması Beytüllahim'de sergilendi

Çeşitli ülkelerde yaptığı mesaj içerikli duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy'nin 'Beytüllahim'in Yarası' isimli yeni maket çalışması, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim'de bulunan bir otelde sergilendi. Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa, Banksy'nin 'Beytüllahim'in Yarası' adını verdiği çalışmanın, Filistin halkının hayatında bir yaraya dönüşen Ayrım Duvarı'yla çevrili kentin hikayesini baştan yazdığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Banksy'nin yeni maket çalışması 'Beytüllahim'in Yarası'.
Banksy'nin yeni maket çalışması 'Beytüllahim'in Yarası'.

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz sanatçı Banksy'nin yeni maket çalışması "Beytüllahim'in Yarası", işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan The Walled Off Hotel'de sergilendi.

Eser, Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendi.

Ayrım Duvarı'yla çevrili otelin işletmecisi Vessam Selsa yaptığı açıklamada, Banksy'nin söz konusu çalışmasını Noel kutlamaları dolayısıyla otelde sergilendiğini söyledi.

  • Selsa, çalışmanın, Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan mağara ile üzerinde patlama izi şeklinde "Beytüllahim Yıldızı"nın bulunduğu ırkçı Ayrım Duvarı'nı temsil eden bir maketten oluştuğunu ifade etti.

"Bu eser, Filistin halkının yaşadığı gerçekliği ortaya koyuyor"

Banksy'nin "Beytüllahim'in Yarası" adını verdiği çalışmanın, Filistin halkının hayatında bir yaraya dönüşen Ayrım Duvarı'yla çevrili kentin hikayesini baştan yazdığını belirten Selsa, "İnsanların çoğu Noel kutlamaları sırasında Beytüllahim'den bahsediyor ancak bu kentin yaşadığı sıkıntıları, halkının onurlu bir yaşam süremediğini ve özgürce kentte dolaşamadığını çok az kişi biliyor. Bu eser, Filistin halkının yaşadığı gerçekliği ortaya koyuyor." dedi.

  • Banksy gibi sanatçıların eserlerinin kent turizmini canlandırdığına işaret eden Selsa, 2,5 yıl önce kurulan oteli şu ana kadar 250 bin kişinin ziyaret ettiğini, bunlardan bazısının otelde konakladığını bazısının da Banksy ve başka Filistinli sanatçıların eserlerini görmeye geldiğini dile getirdi.

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Sanatçının gerçek kimliği bilinmiyor

Gerçek kimliği bilinmeyen, Gazze'de ve Ayrım Duvarı gibi mekanlardaki resimleriyle dikkati çeken Banksy'nin, otelin iç dekorasyonu ve bazı odalarındaki tablo ve duvar resimlerinde de imzası bulunuyor.

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