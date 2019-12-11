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İnsanlık tarihinin kara lekesi Ahıska Sürgünü: İnsanlarımız ot yemekten öldü

Bundan 75 yıl önce sayısı 100 bini aşkın Ahıska Türkü zorla evlerinden koparıldı. Ahıska Türkleri, Sovyet yönetiminin kararıyla topluca sürgün edildi. 17 binden fazla insan sürgün sırasında vefat etti. Böylece 14 Kasım 1944 günü insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu acı dolu günlerin hayatta kalan şahitleri, 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın hazırladığı belgesel izleyenleri derinden etkiledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahıska Sürgünü'nün üzerinden 75 yıl geçti.
Ahıska Sürgünü'nün üzerinden 75 yıl geçti.

Sayısı 100 bini aşkın Ahıska Türkü, bundan 75 yıl önce sürgüne mecbur edildi. Binlerce kişi, zorla evlerinden koparıldı. 14 Kasım 1944 günü, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Sovyet yönetiminin kararıyla Ahıska Türkleri, topluca sürgün edildi. Bir aya yakın süren sürgün boyunca 17 binden fazla insan açlıktan ve soğuktan hayatını kaybetti.

Bu acı dolu günlerin hayatta kalan şahitleri, 75 yıl önce yaşadıklarını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın hazırladığı belgeselde anlattı. Belgesel, izleyenleri derinden etkiledi.

Belgeseli Twitter hesabından paylaşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Vatan, cennet bilinen toprak. 1944, cennetten kopuş. 75 yıllık acının, gözyaşının ve özlemin adı, Ahıska Sürgünü..." ifadelerini kullandı.

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