İslahiye'deki deprem konutlarında ilk blok yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evlerin yerine inşa edilen afet konutlarında süreç hızla ilerliyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı.
40 gün içinde tamamlandı
Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan ilk blok böylece kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlanmış oldu. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak. Diğer blokların ise birinci ve ikinci katının tünel kalıpları yerleştiriliyor.