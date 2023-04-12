İslahiye'deki deprem konutlarında ilk blok yükseldi.

Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan ilk blok böylece kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlanmış oldu. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak. Diğer blokların ise birinci ve ikinci katının tünel kalıpları yerleştiriliyor.