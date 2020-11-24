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İstanbul haberleri: Maske yok sigara içiyor bir de polisi tehdit ediyor: Öteki tarafta görüşeceğiz​

Maske yok sigara içiyor bir de polisi tehdit ediyor: Öteki tarafta görüşeceğiz

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere 900’er lira idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir genç 900 TL para cezası yazıldığını duyunca polis ekiplerine “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Taksim İstiklal Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900’er lira para cezası kesildi.

'Çantamda taşıyorum' dedi sıyrılmaya çalıştı

Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş isyan ederek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Doktora gideceğini ve maske takmasının sakıncalığı olduğu söyleyen adam “Çantamda taşıyorum” diyerek cezadan sıyrılmaya çalıştı. Şahıs polis ekiplerine ise “ben buradan gideceğim” diyerek adresini vermek istemedi.

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Diğer taraftan caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, “Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5,10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp” diyerek şaşkınlık oluşturdu. Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, "Seninle görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta haberleşiriz” dedi.

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