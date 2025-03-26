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İstanbullular güne İBB'nin mesajıyla uyandı: Camileri işgal ettirip Kadir Gecesi’nde adalet arıyorlar

İstanbullular güne İBB'nin mesajıyla uyandı: Camileri işgal ettirip Kadir Gecesi’nde adalet arıyorlar

10:5426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İBB tarafından gönderilen Kadir Gecesi mesajı tepki çekti.
İBB tarafından gönderilen Kadir Gecesi mesajı tepki çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, yandaşlarının cami ve kabristan gibi kutsallara karşı saygsızlığına bir yenisi daha eklendi. İBB kurumsal hesabından bugün cep telefonlarına düşen mesajda Kadir Gecesi siyasete alet edildi. Yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmasını merakla takip eden İstanbullular, ''Bin aydan hayırlı bu gecede, adaletin tecelli etmesini diliyoruz'' mesajıyla güne başladı.

Tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasının ardından Saraçhane protestocularının; kamu malına, sokaklara, polise karşı saldırgan tavrını konuşuyor. Günlerdir medyaya yansıyan akıl almaz görüntülerde zarar vermek için ellerinden geleni yapan saldırganların, toplumun hiçbir değerine saygı göstermemesi tepki çekiyor. Şehzadebaşı Camii'ndeki kabristanlara, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panolara zarar veren vandallar, son olarak camide alkol alıp ve cami duvarına pisledi.


Hiçbir kutsala saygı göstermeyen İmamoğlu destekçilerinden sonra bir hamle de İBB çalışanlarından geldi. Belediyenin kurumsal mobil hattından bu sabah İstanbulluların cep telefonuna düşen mesaj WhatsApp gruplarında sabahın en fazla tartışılan konusu oldu. Kuran-ı Kerim'de 'Bin aydan hayırlıdır' ifadeleriyle önemi anlatılan ve dünyada tüm Müslümanların sevinçle beklediği Kadir Gecesi mesajında siyasete yer veren İBB çalışanları 'adalet' istedi. Mesajda tam olarak şu ifadelere yer verildi:


''Bin aydan hayırlı bu gecede, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'

İMAMOĞLU'NUN İSMİ SİLİNDİ

İBB tarafından İstanbullulara gönderilen mesajlarda bir detay dikkat çekti. İmamoğlu tutuklanmadan hemen önce kutlanan Nevruz Bayramı'nda da İBB Tarafından mesaj atıldığı fakat altında 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yazdığı ortaya çıktı.



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