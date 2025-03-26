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Ne camiye ne şehide saygıları var: Saraçhane vandalları 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını spreyle karaladı

Ne camiye ne şehide saygıları var: Saraçhane vandalları 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını spreyle karaladı

08:5626/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Protestocuların zarar verdiği panolar, sosyal medyada paylaşılan videolarda böyle görüntülendi.
Protestocuların zarar verdiği panolar, sosyal medyada paylaşılan videolarda böyle görüntülendi.

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de toplanan bir grup eylemci, 15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu panodaki fotoğraflara sprey boya sıkarak "Genel grev, genel isyan" yazdı. Protestocular, ayrıca İBB güvenlik kulübeleri, ağaçlar, kaldırımlar ve alt geçitlerin duvarlarını boyayarak kamu mallarına da ciddi zarar verdi. Vandallıkta sınır tanımayan protestocular, çocuk parklarının her bir köşesini de sprey boyalarla tahrip etti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de toplanan grupların eylemleri kontrolden çıktı. Provokatif eylemler sırasında kamu mallarına da zarar verilirken, birçok şehirde de polise yönelik saldırılar gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrılarının ardından sokaklara çıkan marjinal gruplar, kamu düzenini tehdit eden taşkınlıklara imza attı. Burmalı Cami’nin tarihi bilgilendirme panosu spreyle boyanarak kullanılmaz hale getirildi.


15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı panoya da zarar verildi.Vandallıkta sınır tanımayan gruplar, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının olduğu panolara sprey boyalarla yazı yazdı.


Protestocular, ayrıca İBB güvenlik kulübeleri, ağaçlar, kaldırımlar ve alt geçitlerin duvarlarını boyayarak kamu mallarına da ciddi zarar verdi. Çocuk parklarının her bir köşesini de sprey boyalarla kaplayan göstericiler, camiye ve milli değerlere saygısızlık gösterdi. Ayrıca, Şehzadebaşı Camii içindeki mezarlıklara zarar verip, caminin duvarında alkol kullanarak dini hassasiyetlere büyük bir duyarsızlık sergiledi.




#15 Temmuz
#saraçhane
#ekrem imamoğlu

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