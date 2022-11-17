İstanbul'un yeni gözdesi; Karasurlar Millet Bahçesi

Geçtiğimiz üç yılda yeşile verdiği öncelikle ilçedeki yeşil alan miktarına yüzde 58 gibi büyük bir oranda artırmayı başaran Fatih Belediyesi, ilçenin en önemli yeşil alan projelerinden biri olan Karasurları Millet Bahçesi projesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Basın mensupları için düzenlediği kahvaltı organizasyonunda projenin ayrıntılarından bahseden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, '' İstanbul’un en önemli projelerinden birini, Kara Surları ve çevresinde başlattık. Proje ile 3.5 km’lik hat boyunca kesintisiz yaya, bisiklet yolları ve yeşil alan yer oluşacaktır.''







230 bin metrekarelik alanda hizmet verecek Karasurları Millet Bahçesi projesini Türk basınıyla birlikte gezen Belediye Başkanı Turan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Basınımızın güzide temsilcileri ile Karasurları Millet Bahçesi projemizi gezdik. Kamulaştırma, proje ve ihale süreçlerini tamamlayarak inşaatına hızla devam ettiğimiz Karasurları Millet Bahçemiz hem Fatih’imize hem de İstanbul'a taze bir soluk getirecek.” ifadelerinde bulundu.



GÜNDEM Fatih Belediyesi iki projesiyle Altın Karınca Ödülüne layık görüldü