İzzet Altınmeşe’nin oğlu hayatını kaybetti

“İstilacılar” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Son dönemde Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren Aslan balığı ve Balon balıklarının, yerel türlere ve ekosisteme olan etkisini gözler önüne seren İstilacılar belgeselinin özel gösterimi Aqua Florya Cinemaximum'da yapıldı. Akdeniz havzasının güncel su altı ve su üstü ekolojik durumuna da ışık tutan İstilacılar belgeseli festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.