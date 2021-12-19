Hayat İzzet Altınmeşenin oğlu hayatını kaybetti
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İzzet Altınmeşe’nin oğlu hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA AA
İzzet Altınmeşe’nin oğlu hayatını kaybetti! İzzet Altınmeşe’nin oğlu neden öldü?
Ali Murat Altınmeşe

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, bir program için Mersin'de bulunan oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü.

Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bazı dizilerde rol alan oyuncu Altınmeşe'nin ölüm haberini alan yakınları, üzüntü yaşadı.
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