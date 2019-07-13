Hayat J Balvin konseri için geri sayım başladı
KÜLTÜR SANAT

J Balvin konseri için geri sayım başladı

3 Grammy ödülü sahibi olan dünyaca ünlü sanatçı J Balvin konseri için geri sayım başladı. Ünlü şarkıcı 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta sevenleri ile buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
J Balvin
J Balvin

Dünyaca ünlü sanatçı J Balvin’in 26 Temmuz’da konser verecek. 3 Grammy ödülü sahibi olan J Balvin konseri için geri sayım devam ederken Turkcell Platinum müşterilerine müjde geldi. Şehre değer katan organizasyonlara verdiği desteği sürdüren Turkcell Platinum, bu gece için müşterilerine özel ayrıcalıklar sağlıyor.

Yüzde 35 indirimli

ABD’de Çok Satan Latin Şarkılar listesinde en uzun süre kalan sanatçı unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren Kolombiyalı J Balvin’in 26 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’taki konserine gitmek isteyen Platinum müşterileri biletlerini yüzde 20, Platinum Black müşterileri ise yüzde 35 indirimle alabilecekler.

“Mi Gente” parçası ile tüm dünyanın tanıdığı Latin müziğinin yıldızı J Balvin konserine özel ayrıcalıktan yararlanmak isteyenler, Turkcell Platinum uygulaması üzerinden edinecekleri şifreleri Biletix’te kullanarak indirimli şekilde biletlerini alabilecekler. Turkcell Platinum ve sağladığı özel ayrıcalıklarla ilgili daha detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr/platinum/a... adresinden ulaşılabiliyor.

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