Hayat Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti

TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş milletvekili Ali Sezal akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından 76 yaşındaki Sezal'ı evinde ziyaret etmişti.

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Haber Merkezi Diğer
Kahramanmaraş eski milletvekili Ali Sezal hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından 76 yaşındaki Sezal'ı evinde ziyaret etmişti.

Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. 1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Sezal, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde bu sabah yaşamını yitirdi.

  • Evli ve 4 çocuk sahibi olan Sezal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babasıdır.

ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Sezal'ın cenazesinin, yarın Abdülhamithan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül 2021'de Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı ve 21. 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği görevlerini yürüten; Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mehmet Cihat Sezal'ın kıymetli babası Ali Sezal Ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun." mesajını paylaştı.

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