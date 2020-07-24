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Hayat Dergilerin belleğine veda Yazar Asım Gültekin Amasyada toprağa verildi
AKTÜEL

Kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat eden yazar Asım Gültekin Amasya’da toprağa verildi

Dergilerin belleğine veda: Yazar Asım Gültekin Amasya’da toprağa verildi

Kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat eden öğretmen-yazar Asım Gültekin Amasya’da toprağa verildi. Salgın nedeniyle Amasya’ya gidemeyen dostları ve sevenleri ise Fatih Camii’nde gıyabî cenaze namazı kıldı. Birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını da üstlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gültekin’in naaşı, Taşova Merkez Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
Gültekin’in naaşı, Taşova Merkez Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Kültür sanat dünyasına yaptığı katkılar ve gençler üzerindeki emeğiyle bilinen öğretmen ve yazar Asım Gültekin, memleketi Amasya’da toprağa verildi. Taşova Merkez Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Gültekin’in ailesi ve yakınlarının yanısıra Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri, bazı şair ve yazarlar ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazından sonra Gültekin’in naaşı, Doğu Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Öte yandan Gültekin’in arkadaşlarının yer aldığı gruptan çizer Ahmet Altay, buradaki bir kafenin duvarına Gültekin’in karikatürünü çizerek, “O dergi bir gün çıkacak, Amasya’nın yiğit evladı” ifadesini yazdı.

Asım Gültekin

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Gültekin’in naaşı, Taşova Merkez Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

Gültekin Hakk’a yürüdü: Gazeteci Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Gültekin Hakk’a yürüdü: Gazeteci Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

KARDEŞLERİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN URGANDI

Salgın nedeniyle kısıtlanan hayat şartları nedeniyle cenazesine gidemeyen sevenleri de İstanbul Fatih Camii’nde gıyabî cenaze namazı kıldı. Vefatıyla birlikte sosyal medyada yazılan güzel sözler, cami avlusunda da söylendi. Kalp krizi nedeniyle 45 yaşında dünyadan göçen Asım Gültekin için yazar Zeki Bulduk, duygularını şu sözlerle paylaştı: “Asım Gültekin, biz dağınık duran kardeşleri birbirine bağlayan urgandı. Tutkaldı. Tespihin ipi gibiydi. Onca birbirine selamı esirgeyen kardeşe; siz kardeşsiniz deyip elleri, gönülleri birleştirendi. Gevurluk etmeyin diyen mis gibi Müslüman yüzümüzdü.” Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, “Abimiz, dervişimiz, sancaktarımız Asım Gültekin’in vefat haberiyle sarsıldık. Büyük bir acı oturdu yüreğimize. Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer kitabındaki ‘Dava Delisi Kerim kimdi’ sorusunun yanıtıydı Asım Gültekin. Menzili mübarek olsun” sözleriyle Gültekin’e veda etti. Manevi hassasiyeti olan dergileri bir araya getirdi. Türkiye Dergiler Birliği’ni kurdu. Ülkemizin ilk dergi fuarlarını organize etti. Radyo programları, söyleşiler, kitap okuma etkinlikleri, dergi ve edebiyat çalışmaları düzenledi. “Alışmak Ölüme Karşı” ve “Birden Bine” kitaplarını yazdı. Dil üzerine düşündü, gençleri toparladı öncülük etti, derdine emeğini kattı, nizami şekilde verdi mücadelesini. Gültekin hayat yolculuğunu sonlandırırken ardında güzel izler bıraktı. Usta yazar, ailesinin isteği üzerine, ikindi namazını müteakip Amasya Taşova İlçesi Merkez Camisi’nde kılınanan cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Yaşamı boyunca birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği’nin başkanlığını üstlenen Gültekin, birçok derginin yayın hayatına başlamasına da öncülük etmişti.

Cafcaf Mizah dergisi, kurucusu Asım Gültekin’i anlatan çizgiler paylaştı.

Yazar Asım Gültekin için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
OYNAT 00:00
Yazar Asım Gültekin için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin için Fatih Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşma yapan sanatçı Ömer Karaoğlu, 'Güzel insanlardan birini daha Rabbimizin yanına uğurladık. Burada biraz daha eksiliyoruz ama inşallah maverada çoğalacağız. Biliyoruz, bitimli dünyada ölüm bir son değil. Yarım kalan muhabbetlerimizi ötelere erteliyoruz. Tevhid ve muhabbet ehli bir kardeşimizdi. Buna şahidiz. Rabbimiz şahitliğimizi kabul buyursun, taksiratını affeylesin ifadelerini kullandı.


Hay hak hu

Asım Gültekin’in son paylaşımı
  • Rahmetli Asım Gültekin’in 18 Temmuz’da attığı son tweeti binlerce kez paylaşıldı. Gültekin’in son yazdıkları inanmış bir adam olarak yaşadığı ömrü özetler nitelikte: “Kusuru kendimizde aramalıyız. Kimseye kolay kolay kızmamalıyız. İmtihan dünyası. Mihnet tabiatında var. Rabbimin sevdiği ne güzel kulları var şu dünyada. Onlar yanlışa düştüğümüzde ne de güzel tutarlar elimizden. Dünya onlarla güzel. Secde ile güzel, zikirle güzel. Hay hak hu.”

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