Kanal 7’ye hayırlı olsun ziyareti ​ Kanal 7’ye hayırlı olsun ziyareti Bir süre önce Topkapı’da yeni binaya taşınan Kanal 7-Ülke TV’ye Albayrak Grubu’ndan hayırlı olsun ziyareti. Ziyarette Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Misafirleri Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çelik ve Zahid Akman karşıladı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 00:44 Yeni Şafak