Hayat Kanal 7ye hayırlı olsun ziyareti
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Kanal 7’ye hayırlı olsun ziyareti ​

Kanal 7’ye hayırlı olsun ziyareti

Bir süre önce Topkapı’da yeni binaya taşınan Kanal 7-Ülke TV’ye Albayrak Grubu’ndan hayırlı olsun ziyareti. Ziyarette Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Misafirleri Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çelik ve Zahid Akman karşıladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı.
Ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı.

Albayrak Grubu yöneticileri, bir süre önce Topkapı’daki yeni çalışma merkezine geçen Kanal 7/ Ülke TV ailesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

  • Ziyarette Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mesut Muhammed Albayrak, İbrahim Karaca ve Albayrak Holding CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı.

Ziyarette Albayrak grubunu, Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çelik ile Zahid Akman karşıladı. Karaman, Çelik ve Akman çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ahmet Albayrak da hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

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