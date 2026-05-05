Kanser hastalarına can simidi olacak: 2 saatlik tedavi süresi 1 dakikaya indi

İngiltere’de her yıl yaklaşık 14 bin kişinin kanser tedavisinde kullanılan “pembrolizumab” adlı immünoterapi ilacı, yeni enjeksiyon formuyla uygulanmaya başlandı.

2 SAATLİK TEDAVİ 1 DAKİKAYA İNİYOR

Akciğer, meme, rahim ağzı gibi 14 farklı kanser türünde etkili olan bu yöntem daha önce 2 saati bulan hastane mesaisini, kanserin türüne göre 3 haftada bir 1 dakika ya da 6 haftada bir 2 dakika gibi kısa sürelere indiriyor.

Bu dönüşüm sadece hastalar için değil, hastane personeli için de büyük kolaylık sağlıyor. Daha önce eczane ekiplerinin steril koşullarda uzun sürede hazırladığı serum torbalarının yerini, uygulamaya hazır enjeksiyonlar aldı.

KANSERLE MÜCADELEDE 'CAN SİMİDİ' OLACAK